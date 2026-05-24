Segnalati problemi nella consegna delle schede elettorali relative alle circoscrizioni. La sezione 193 della scuola Pascoli risulta ancora chiusa in attesa delle verifiche sul materiale di voto
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Prime criticità a Reggio Calabria a poche ore dall’apertura dei seggi per le elezioni comunali. Secondo alcune segnalazioni giunte nelle prime ore della mattinata, presso l’istituto tecnico “Panella-Vallauri”, sarebbero state recapitate schede appartenenti a una circoscrizione diversa rispetto a quella prevista per il seggio di riferimento, causando rallentamenti nelle procedure preliminari e ritardi nell’avvio delle operazioni di voto.
Problemi segnalati anche al seggio della scuola “Pascoli”, sezione 193, che al momento risulterebbe ancora chiuso proprio a causa delle verifiche in corso sul materiale elettorale.