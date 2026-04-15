Dopo il concerto “Arie d’Amore” e il Museum Day al MArRC tra Afrodite e Teodora, la conferenza sul sacro volto della bellezza e il concerto “Echi romantici”

Prosegue con grande partecipazione la “Primavera della Bellezza”, la rassegna promossa dall’AIParC nazionale che, dopo l’inaugurazione dell’11 aprile, continua a intrecciare musica, arte e riflessione culturale nei principali luoghi della città.

Dopo il concerto del 13 aprile al Castello Aragonese e il ricco Museum Day del 14 al MArRC, il programma guarda ora ai nuovi appuntamenti di oggi e domani.

Arie d’Amore

Il 13 aprile il Castello Aragonese ha ospitato il concerto “Arie d’Amore”, con il soprano Roberta Panuccio, il violinista Pasquale Faucitano e l’arpista Sabrina Palazzolo. Ad aprire la serata è stato il presidente nazionale AIParC Salvatore Timpano, che ha ribadito il senso della manifestazione: «Un festival che, attraverso tutte le arti, vuole far conoscere la bellezza con la B maiuscola», sottolineando la volontà di rendere il Castello un luogo “vivo”, capace di coniugare mostre permanenti e attività culturali. Centrale anche il tema della qualità: «La bellezza deve essere rappresentata da professionisti: questa è la punta dell’iceberg».

Museum Day

Il 14 aprile il Museum Day al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha rappresentato uno dei momenti più articolati della rassegna. La giornata si è aperta con il seminario “Dalla bella Afrodite alla fascinosa Teodora”, moderato da Mariangela Monaca con gli interventi di M. Mormino, V. Quadarella e A. Sterrantino, e la partecipazione degli studenti dei licei reggini. «Un percorso dal mito alla storia – ha evidenziato Timpano – che mostra come la bellezza non sia solo forma ma anche intelligenza e visione sociale».

A seguire, la consegna del Premio Demetra 2026 alla stessa Monaca e, nel pomeriggio, l’inaugurazione del percorso tematico diffuso “Afrodite e il culto della bellezza al MArRC”, curato dall’archeologa Maria Raneri. «Un approfondimento che consente di scoprire rituali, usi e vita quotidiana – ha spiegato – dove la bellezza greca unisce dimensione esteriore e interiore», attraverso reperti come statuette votive, pinakes e oggetti della toeletta femminile.

La giornata si è conclusa sulla terrazza del Museo con la consegna della borsa di studio AIParC “Ibico Reggino” e il concerto dell’Hyle Saxophone Quartet del Conservatorio Cilea, composto da Vincenzo Martorello, Lucantonio Perri, Ruggero Capalbo e Orlando Russo. Il direttore Francesco Romano ha sottolineato l’importanza del sostegno agli studenti: «Queste borse rappresentano un aiuto concreto per chi affronta spese importanti», evidenziando anche il ruolo fondamentale dell’associazionismo nel supporto alla formazione musicale.

Gli appuntamenti di oggi e domani al Castello

Il programma prosegue oggi, 15 aprile alle ore 17.30, al Castello Aragonese (Sala Pluriuso, III livello) con la conferenza “Il sacro volto della bellezza” a cura di Mariangela Monaca, dedicata ai percorsi storico-religiosi dalla Grecia classica al Cristianesimo.

Domani, 16 aprile alle ore 17.30, spazio alla musica con il concerto “Echi romantici”, interpretato dal duo formato da Paola Fatima Oppedisano (clarinetto) e Domenico Leonello (chitarra).

Tra partecipazione dei giovani, qualità artistica e valorizzazione dei luoghi, la “Primavera della Bellezza” si conferma così un’esperienza culturale condivisa, capace di crescere e coinvolgere l’intera comunità.