Come annunciato nelle scorse settimane, il “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival” celebra il successo della stagione 2026 conun grande evento conclusivo.

La rassegna -promossa da Traiectoriae, con il sostegno del Mic, e diretta da Domenico Gatto e Renato Bonajuto - proporrà, infatti, a Locri, il 17 luglio, alle 21, nella Corte del Palazzo Comunale, il concerto sinfonico “Movie Symphony”. Un viaggio tra musica e memoria, attraverso le più celebri colonne sonore del cinema mondiale e anche melodie meno note, ma dalla grande forza evocativa,selezionate come tappe fondamentali del percorso artistico del presidente di Traiectoriae, Domenico Gatto,eorchestrate e arrangiatedal Maestro Vincenzo Cipriani, che dirigerà il concerto.

Si spazierà tra le composizioni di alcuni tra i più importanti autori, da Vangelis a Giorgio Moroder, da Ennio Morricone a Burt Bacharach, fino a Max Steiner e ai Bee Gees. Il tutto eseguito in una versione sinfonica - che esalterà le sfumature dei brani - dalla Yerevan Youth Orchestra, insiemeai solisti Emanuele Blandamura al pianoforte, Matteo Ruggiero alla chitarra elettrica, Giuseppe Pignatelli al basso elettrico e Francesco Rondinone alla batteria, e alle voci di Benedetta Marcianò e Christian Bruno, che interpreteranno canzoni che hanno segnato la storia della musica.

A rendere ancora più coinvolgente questa performance, le video proiezioni, a cura di Terminus Digital Art, che, sullo sfondo della Corte del Palazzo Comunale, trasporteranno il pubblico nell’atmosfera dei film cui si riferiscono le stesse colonne sonore, proposte in contemporanea. Una simbiosi tra immagini e note che creerà momenti speciali, all’insegna dell’arte e della memoria.