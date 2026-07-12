Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca “P. De Nava” di Reggio Calabria, con il patrocinio cel Comune di Reggio Calabria, martedì 14 luglio 2026, alle ore 17:00, nei locali della stessa Biblioteca, promuovono la conferenza “Augusto, figlio di un dio. Roma: dalla Repubblica al Principato”. Dopo i saluti Istituzionali, introducono la manifestazione Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Con il supporto di video proiezione relazionerà Maria Florinda Minnit, già docente di Italiano e Latino, Componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria. Ottaviano Augusto rappresenta uno dei momenti di svolta più straordinari della storia occidentale, infatti attraverso delle strategie politiche trasformò uno Stato di fatto in una monarchia lasciando intatte, all'apparenza, le vecchie istituzioni repubblicane. La svolta decisiva avvenne nel 31 a.C. con la battaglia di Azio, dove Ottaviano sconfisse la flotta di Marco Antonio e Cleopatra, ponendo fine a decenni di guerre civili. Con il governo di Augusto, Roma attraversò un lungo periodo di stabilità interna e fioritura culturale senza precedenti. Le sue riforme toccarono ogni ambito dello Stato. Augusto comprese che il potere non si manteneva solo con le armi, ma anche con il consenso. Attraverso il suo fidato consigliere Mecenate, radunò e finanziò i più grandi intellettuali dell'epoca (tra cui Virgilio, Orazio e Tito Livio), orientando la letteratura e l'arte verso la celebrazione dei valori della pace e della grandezza del nuovo regime.