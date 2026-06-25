Le serate saranno arricchite da milonghe, concerti live e spettacoli che offriranno al pubblico la possibilità di entrare appieno nell’affasciante e passionale atmosfera e del tipico ballo argentino

Prenderà il via questa sera, giovedì 25 giugno, alle ore 20, l’undicesima edizione del “Tango Festival dello Stretto”, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di tango argentino del Sud Italia. Fino al 28 giugno, Reggio Calabria ospiterà quattro giorni di musica, danza, formazione e spettacolo, richiamando tangueri provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero.

Giunta alla sua undicesima edizione, la kermesse, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Lady Francy, rappresenta ormai un appuntamento consolidato e si conferma un’importante occasione di promozione culturale e turistica per il territorio, grazie a un programma ricco di appuntamenti che vedrà alternarsi maestri di fama internazionale, orchestre dal vivo, dj set e momenti di approfondimento dedicati al tango argentino.

Per quattro giorni la città dello Stretto diventerà un grande palcoscenico dedicato al tango, capace di unire musica, eleganza e socialità in un evento che ogni anno continua a crescere per partecipazione e prestigio, con ospiti internazionali che rafforzano la naturale vocazione di Reggio Calabria quale luogo di incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici internazionali.

Numerose le presenze tra ospiti, tangueri e appassionati provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo. Un’affluenza che conferma il valore del Tango Festival dello Stretto non solo sotto il profilo culturale e artistico, ma anche come importante volano turistico ed economico per il territorio. La manifestazione contribuisce, infatti, ad alimentare un turismo specializzato, generando ricadute positive per strutture ricettive, attività commerciali e servizi, e offrendo a Reggio Calabria un’ulteriore occasione di promozione e visibilità a livello nazionale e internazionale.

Si apriranno, dunque, questa sera le danze, in una location istituzionale d’eccezione la sala Umberto Boccioni di Palazzo Corrado Alvaro, con Carol Di Monaco e Simo Raucci e la milonga “Città Metropolitana”, animata dal TDJ Maestro Javier Guiraldi.

Da venerdì 26 giugno entrerà nel vivo anche l’attività formativa dedicata a tecnica, musicalità e interpretazione del tango e della milonga presso il Circolo del Tennis Rocco Polimeni, con stage tenuti, anche qui, da alcune delle coppie più prestigiose del settore a livello internazionale: Yanina Quinones e Neri Piliu, Yanina Muzyka ed Emmanuel Casal, Eva Petruzzi e Francesco Panei. Lo spettacolo serale vedrà Yanina Quinones e Neri Piliu esibirsi accompagnati dalla straordinaria musica della Tango Spleen Orquesta, formazione riconosciuta e premiata a livello internazionale e tra le più apprezzate nel panorama del tango contemporaneo.

Il programma proseguirà anche nel fine settimana con un’intensa attività didattica e, in serata, momenti di grande spettacolo.

Sabato 27 giugno, sempre al Polimeni, si terranno lezioni e workshop guidati da Yanina Muzyka ed Emmanuel Casal, Eva Petruzzi e Francesco Panei e Yanina Quinones e Neri Piliu. In serata spazio alla tradizionale Milonga dello Stretto, animata dal Tdj Luca Caruso, seguita dall’atteso show di Yanina Muzyka ed Emmanuel Casal.

Le serate saranno arricchite da milonghe, concerti live e spettacoli che offriranno al pubblico la possibilità di entrare appieno nell’affasciante e passionale atmosfera e del tango argentino.

Il Festival si chiuderà poi domenica 28 giugno con nuove sessioni formative affidate ai maestri internazionali ospiti della manifestazione. In particolare è prevista la Milonga de Despedida, curata dal Tdj Giuseppe Puglisi, e dallo spettacolo di Eva Petruzzi e Francesco Panei, prima della ronda finale di saluto che vedrà protagonisti tutti i maestri.