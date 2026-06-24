Gli asessori Valotta e Raso: «Un'opportunità che merita attenzione, responsabilità e una convinta adesione istituzionale»

L'Amministrazione comunale di Taurianova accoglie con grande senso di gratitudine la disponibilità manifestata dallo scrittore e poeta Michele Caccamo di donare circa 10 mila libri alla Biblioteca comunale A. Renda.

L'assessorato alla Cultura, guidato da Maria Concetta Valotta, e l'assessorato all'Istruzione, retto da Anna Raso, condividono pienamente il valore di questa iniziativa, riconoscendone l'importanza non soltanto sotto il profilo culturale, ma anche educativo e sociale. Un patrimonio librario di tale consistenza rappresenterebbe infatti uno straordinario strumento di promozione della lettura, di formazione e di crescita per le nuove generazioni.

La donazione annunciata da Michele Caccamo costituisce un patrimonio di valore assoluto. Diecimila volumi rappresentano quasi la metà dell'attuale consistenza libraria della Biblioteca comunale che, secondo i dati forniti dalla direzione bibliotecaria, conta oggi circa 25 mila libri.

Un contributo di tale portata non solo amplierebbe significativamente il patrimonio disponibile per cittadini, studenti e studiosi, ma contribuirebbe anche a qualificare ulteriormente l'identità culturale della biblioteca, arricchendola con un importante patrimonio di filosofia, narrativa e letteratura contemporanea.

L'Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Romeo ritiene che la cultura si costruisca anche attraverso gesti concreti e condivisi. «È in questa prospettiva che viene accolta la proposta di Michele Caccamo: un autentico atto d'amore verso Taurianova e verso le future generazioni di lettori», afferma il primo cittadino.

Per questo motivo il Comune conferma sin da ora la propria piena disponibilità ad accogliere la donazione e ad avviare ogni interlocuzione utile affinché questo importante patrimonio librario possa entrare a far parte della Biblioteca comunale A. Renda, diventando un bene collettivo a disposizione dell'intera comunità.

«Taurianova ha il dovere di custodire e valorizzare ogni occasione di crescita culturale. Una donazione di tale valore rappresenta un'opportunità che merita attenzione, responsabilità e una convinta adesione istituzionale, nella consapevolezza che investire nella cultura significa investire nel futuro della città», concludono gli assessori Maria Concetta Valotta e Anna Raso.