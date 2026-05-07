Sabato alle ore 11 presso la sala Conferenze c/o Biblioteca Diocesana, via del Seminario a Reggio Calabria, avrà luogo un confronto tra i candidati alla carica di sindaco di Reggio Calabria per un dibattito aperto dedicato al ruolo delle biblioteche come presidi culturali, educativi e sociali, e alle strategie per il loro sviluppo e valorizzazione. Saranno trattati i temi dell’accesso alla cultura e inclusione, innovazione dei servizi bibliotecari, investimenti e gestione delle strutture, biblioteche come spazi di comunità.



I candidati colloquieranno insieme alla presidente dell'associazione italiana biblioteche Laura Ballestra, al presidente Aib Calabria, Raffaele Tarantino, alla bibliotecaria Ida Triglia e a tutta la cittadinanza invitata a intervenire, per affrontare le scelte future dei servizi bibliotecari comunali, in primis la Biblioteca “De Nava” chiusa al pubblico da maggio 2025.