Giovedì 15 ottobre alle ore 16.00, presso l’Aula A del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Feo di Vito) si terrà il seminario di Fra Pietro Maranesi sul tema “Francesco, il lupo e la pecora: riflessioni verso un’ecologia integrale”.

Il relatore è Professore di Teologia e Francescanesimo presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Assisi e la Pontificia Università Antonianum di Roma. L’incontro si colloca all’interno del ciclo di seminari 2026 della Biblioteca di Agraria, intitolato “In compagnia degli animali (salvando l’umano)”. Ad ottocento anni dalla morte di Francesco d’Assisi, attraverso due racconti riferiti ad animali, viene delineata l’idea di quella che oggi definiamo “ecologia integrale”, di cui il santo è stato precursore: la responsabilità verso il creato, l’uso sostenibile delle risorse e la tutela della biodiversità, devono sempre essere accompagnate dalla ricerca della giustizia sociale, dalla cura per la casa comune, dal rispetto delle diversità, da una rete di relazioni solidali e processi di sviluppo che non lascino indietro nessuno.

Il seminario è promosso in collaborazione con Slow Food (Reggio Calabria, Area Grecanica), Club Alpino Italiano (Sezione Aspromonte, Reggio Calabria), Touring Club Italiano (Club di Territorio di Reggio Calabria).

In introduzione sono previsti i saluti istituzionali del Prof. Marco Poiana, direttore del Dipartimento di Agraria, e del Prof. Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.