Dopo il grande successo dell’edizione 2025, Reggio Calabria si prepara ad accogliere nuovamente il Corso Internazionale di Direzione d'Opera Lirica Italiana, in programma nel mese di novembre al Teatro Cilea e affidato alla direzione artistica e didattica del M° Alessandro Tirotta.

L'iniziativa si conferma già tra gli appuntamenti formativi più attesi nel panorama della direzione d'orchestra, richiamando in riva allo Stretto musicisti provenienti da ogni parte del mondo. Le candidature continuano ad arrivare numerose e, tra i primi direttori già selezionati, figurano rappresentanti di Brasile, Russia, Corea del Sud, Albania, Giappone, Israele, Spagna, Francia, Cina e Italia, a testimonianza dell'autorevolezza internazionale raggiunta dal corso.

Per il secondo anno consecutivo, Reggio Calabria si distingue così come centro di eccellenza per la formazione artistica nel settore dell'opera lirica, consolidando un percorso che valorizza la tradizione musicale italiana e la proietta in una dimensione internazionale. Opera oggetto di studio del corso 2026: Rigoletto di Giuseppe Verdi.

Il M° Alessandro Tirotta, docente del corso, oltre la brillante carriera internazionale, è da anni protagonista di un'intensa attività didattica che lo porta a tenere regolarmente masterclass non solo in Italia, ma anche in Spagna, Russia e Stati Uniti. Un'attività che continua a raccogliere importanti riconoscimenti, tanto che sono già numerose le richieste per i percorsi formativi, in varie nazioni, previsti nel 2027.

Uno degli aspetti che rende unico il corso è l'elevato livello dei partecipanti. I corsisti sono per la maggior parte direttori d'orchestra già avviati alla carriera professionale, desiderosi di perfezionarsi nella grande tradizione dell'opera italiana e di consolidare il mestiere ricevendo responsabilità completa alla guida di una macchina complessa come quella operistica. Tra gli iscritti figurano inoltre affermati e noti musicisti che hanno scelto di approfondire il repertorio lirico proprio sotto la guida del M° Tirotta.

Elemento centrale del percorso formativo sarà ancora una volta il lavoro con l'Orchestra del Teatro Cilea, prestigiosa compagine sinfonica della città, della quale il M° Alessandro Tirotta ne è orgogliosamente direttore principale. Con oltre vent'anni di attività, l'orchestra rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento del Mezzogiorno per la diffusione dell'opera lirica e della musica classica, offrendo ai corsisti un'esperienza concreta di studio e di pratica orchestrale di altissimo livello.

Il Teatro Cilea diventerà nuovamente così un laboratorio internazionale dove culture, esperienze e scuole direttoriali differenti si incontreranno nel nome della tradizione operistica italiana. Per diverse settimane Reggio Calabria parlerà molte lingue, ma ne condividerà una sola sul podio: quella universale della musica.

L'edizione 2026 del Corso Internazionale di Direzione d'Opera Lirica Italiana si annuncia dunque come uno degli eventi culturali più significativi dell'autunno cittadino, confermando la crescente vocazione internazionale di Reggio Calabria e il ruolo del Teatro Cilea quale luogo privilegiato per lo studio, la valorizzazione e la trasmissione della grande tradizione operistica italiana.