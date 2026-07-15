Non solo mare e turismo. Dal 22 luglio Roccella Jonica tornerà a trasformarsi in un’officina del pensiero critico per la sedicesima edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione in Filosofia “Remo Bodei”. Il tema scelto per quest’anno è "Materia", una sfida intellettuale che prosegue il percorso sulla "cura" avviato nella passata edizione. L’iniziativa è il frutto del lavoro dell’associazione Scholé, una realtà nata dall’intraprendenza di un gruppo di ex studenti dell’Università della Calabria che ha saputo costruire un modello culturale indipendente. La Scuola, infatti, rappresenta un caso più unico che raro: non riceve contributi pubblici e si sostiene esclusivamente attraverso la campagna di autofinanziamento "Think Sharing", rivendicando una libertà di pensiero che parte dal basso.

Il programma di quest'anno è particolarmente denso: trenta appuntamenti tra lezioni magistrali, laboratori e incontri serali che coinvolgeranno tredici relatori di chiara fama. Si parlerà di materia non solo come oggetto fisico — dal tavolo ai corpi, fino alle onde e al vuoto della fisica quantistica — ma anche come concetto politico e sociale. Ad inaugurare i lavori, mercoledì 22 luglio alle ore 18:00, sarà il direttore Bruno Centrone dell’Università di Pisa, con una lezione dedicata alle radici greche del concetto di materia, dai Presocratici ad Aristotele.

Un momento di particolare valore emotivo sarà l’intitolazione dei laboratori pomeridiani a Fortunato Maria Cacciatore, indimenticato docente dell’Unical e co-direttore della Scuola. A lui, nei mesi scorsi, è stato dedicato un fondo librario presso il Centro Studi “Elisa Scali”, grazie alla generosa donazione della sua famiglia.

Tra la piazza di largo Colonne e il giardino del Centro Studi, la Scuola ospiterà studentesse, dottorandi e semplici appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero, confermando Roccella come un polo d’eccellenza per il dialogo tra filosofia, scienza e società. Per chi non potrà essere presente fisicamente, Scholé ha previsto la trasmissione degli incontri online tramite la piattaforma Zoom, in collaborazione con Radio Roccella e le Università di Macerata e Pisa.