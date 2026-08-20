La direzione creativa dello show è affidata a Silvia Violante Rouge, mentre set e light design sono curati da Davide Pedrotti

A salire sul palco del Teatro al Castello, domani sera, 21 agosto, ci sarà Arisa, per il penultimo dei concerti di questa edizione del Roccella Summer Festival. E sarà molto più di uno spettacolo musicale. Il concerto di Arisa è un viaggio autobiografico sull’identità femminile, sul dolore e sulla ricerca di sé. Costruito come un racconto musicale che accompagna il pubblico attraverso le diverse sfumature della sua identità artistica e personale, lo spettacolo si apre con una vera e propria “nuova pelle”, affidata ai brani più recenti contenuti nel suo ultimo album Foto Mosse: un inizio che introduce immediatamente il nuovo corso musicale dell'artista e che trova il suo primo ponte con il passato nell'arrivo di Sincerità, simbolo degli esordi e primo grande momento condiviso con il pubblico.

Lo spettacolo prosegue con una parte più personale e diretta, in cui “Il tuo profumo”, “Non mi mancherai” e “Arrivederci” raccontano le ferite, le separazioni e la ricerca della propria verità, prima di lasciare spazio a una progressiva rinascita. Con “Vento tra le braccia”, “Lonely Boy” e “Controvento” il live cambia energia e si apre a una dimensione più luminosa, celebrando la forza di ricominciare e la capacità di trasformare le fragilità in consapevolezza. Nella parte finale il concerto si trasforma in una vera esperienza collettiva: il dialogo con il pubblico, il momento a sorpresa condiviso ogni sera e l'arrivo di “Magica favola”, “Canta ancora” e “Meraviglioso amore mio” accompagnano il pubblico verso un finale che mette al centro la luce, la gratitudine e il senso di appartenenza.

A chiudere lo spettacolo è Rugiada, ultimo singolo dell'artista, eseguito in mezzo al pubblico come un ultimo abbraccio collettivo prima dei saluti finali. Sul palco insieme ad Arisa è presente una formazione composta da Martina Zaghi (cori e chitarra acustica), Pasquale Auricchio (cori), Fabio Dalè (basso e direzione musicale), Carlo Frigerio (tastiere e direzione musicale), Donato Emma (batteria), Christian Lavoro (chitarra), Giuseppe Barbera (pianoforte), insieme alla sezione d’archi composta da Tommaso Losito (violoncello), Alessia Giuliani (viola) e Ribecca Crosetti (violino). La direzione creativa dello show è affidata a Silvia Violante Rouge, mentre set e light design sono curati da Davide Pedrotti e Jordan Babev per Blearred, contribuendo a costruire un live pensato come un’esperienza immersiva, emotiva e visivamente riconoscibile.