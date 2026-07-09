Sabato 11 luglio prenderà ufficialmente il via “Medma Teatro 2026”, l'attesa kermesse teatrale organizzata dall'associazione FIBI ROYAL CLUB APS presente sul territorio dal lontano 1993 e ancora promotrice ti tante attività culturali e sociali che annualmente si svolgono sul territorio medmeo. L'evento si terrà nella suggestiva cornice del teatro comunale all'aperto di via Sottotenente Gangemi a Rosarno, offrendo ai cittadini e ai visitatori un ricco cartellone che vedrà la partecipazione di cinque note compagnie teatrali calabresi e una serata finale interamente dedicata al cabaret.

Quella di quest'anno sarà un'edizione nel segno della memoria e rivestirà un significato profondo e toccante: è interamente dedicata al compianto Angelo D'Agostino, socio storico dell'associazione organizzatrice, scomparso improvvisamente qualche mese fa. Il presidente Domenico Romeo e tutti i soci hanno voluto fortemente che Angelo, idealmente, fosse ancora una volta in mezzo a loro a collaborare, proprio come negli anni passati.

«Anche se materialmente non potremo vederlo», ha dichiarato commosso il presidente Romeo, «Angelo sarà con noi. Basterà alzare gli occhi al cielo per sapere che ci guarda e ci segue con il suo solito, grande affetto».

La manifestazione, che vanta la collaborazione ed il prestigioso patrocinio della Città di Rosarno e della Regione Calabria, punta a valorizzare la grande tradizione teatrale da sempre presente a Rosarno. Il direttore artistico Totò Occhiato, figura storica e punto di riferimento del teatro rosarnese e calabrese, ha delineato gli obiettivi di questa edizione:

«Abbiamo cercato di portare a Rosarno gruppi teatrali capaci di coinvolgere profondamente gli spettatori, regalando loro due ore di spensieratezza e sano divertimento. Rosarno vanta una tradizione teatrale di lunga data e quest'anno abbiamo una grande novità: dopo tanti anni, ad aprire la rassegna sarà proprio un gruppo locale». Sarà infatti il neo Gruppo Teatrale "I Patmossini" di Rosarno a inaugurare il palco, sabato 11 luglio, con un grande debutto e con l'esordio della commedia “Cu voli u mbrogghia… resta mbrogghiatu”. A seguire domenica 12 l’Associazione Teatrale Sancostantinese "Rocco Lico" con “Tempi Moderni”, mercoledì 15 la Compagnia Teatrale "La bottega del sorriso" con “I morti non paganu i tassi”, giovedì 16 il Gruppo Teatrale Gioiese "Giangurgolo" con “Ognunu nd'avi u soi” e ancora sabato 18 la Compagnia Teatrale "Codex 8&9" con “Difetti perfetti”.

A chiudere in bellezza la kermesse sarà la sesta e ultima serata, interamente dedicata alla comicità. Sul palco del teatro all'aperto domenica 19, salirà il noto comico Ernesto Maria Ponte, pronto a travolgere il pubblico con il suo esilarante spettacolo di cabaret.

Per l’associazione FIBI ROYAL CLUB APS quest’ultima serata sarà anche l’occasione per presentare al pubblico e alle autorità presenti, il busto di “FILIPPO di MEDMA” realizzato dallo scultore calabrese Pino Barreca. Un altro omaggio che l’associazione vuole fare allo scomparso artista concittadino Adriano Fida e che getterà le basi per la costituzione del premio nazionale Filippo di Medma città di Rosarno, progetto che lo stesso Adriano stava portando avanti con la FIBI ROYAL CLUB APS.

L'appuntamento è quindi fissato a partire da sabato 11 luglio a Rosarno, per una stagione di teatro all'aperto che unisce cultura, identità locale e solidarietà comunitaria.