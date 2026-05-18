Nel corso degli appuntamenti previsti nello spazio Calabria del Salone illustrate le principali azioni messe in campo dalla Regione per sostenere il sistema scolastico calabrese, valorizzare i giovani talenti e rafforzare il benessere degli studenti attraverso investimenti concreti e strutturali

L’assessore regionale all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino per raccontare il percorso di crescita e innovazione che la Calabria sta portando avanti nel mondo della scuola e della formazione.

L’assessore, nelle due giornate di presenza al Lingotto di Torino, è stata accompagnata da una delegazione di studenti calabresi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale grazie a progetti di eccellenza nei campi della cultura, dell’innovazione e della creatività.

Una presenza simbolica e significativa che testimonia il valore delle nuove generazioni calabresi e l’importanza degli investimenti regionali sul merito e sulle competenze.

Nel corso degli appuntamenti previsti allo spazio Calabria del Salone del Libro di Torino, l’assessore Micheli ha illustrato le principali azioni messe in campo dalla Regione per sostenere il sistema scolastico calabrese, valorizzare i giovani talenti e rafforzare il benessere degli studenti attraverso investimenti concreti e strutturali. Nello specifico gli investimenti della Regione su scuola, talenti e psicologo scolastico.

Con l’evento molto partecipato, dal titolo “I ragazzi che cambiano il mondo: scuola, benessere e futuro in Calabria”, particolare attenzione è stata dedicata al progetto dello psicologo scolastico, considerato dalla Regione Calabria uno strumento fondamentale per accompagnare studenti, famiglie e comunità educanti, prevenire il disagio giovanile e promuovere inclusione, ascolto e crescita personale.

«La Calabria vuole essere protagonista di una nuova stagione educativa – dichiara l’assessore Micheli – investendo sulla scuola, sui giovani e sul loro futuro. I risultati raggiunti dai nostri studenti dimostrano che il talento esiste e va sostenuto con politiche concrete, opportunità e servizi adeguati. La partecipazione al Salone del Libro ha rappresentato per la Regione Calabria un’importante occasione di confronto nazionale sui temi dell’istruzione, della cultura e delle politiche giovanili, confermando l’impegno dell’amministrazione regionale nel costruire una scuola sempre più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni degli studenti».