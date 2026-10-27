Nell’ambito del ciclo di Letteratura Mondiale di lingua Inglese, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria promuovono la conferenza dal titolo: «Leggiamo Macbeth di William Shakespeare».

L'incontro si terrà mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 17:30, presso la Sala San Giorgio della Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria.

Dopo i saluti di don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, introduce la manifestazione Maria Quattrone, già dirigente scolastico del liceo classico «T. Campanella» di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis della Calabria.

Con il supporto di slide, relaziona Silvana Comi, docente di Lingua e Letteratura Inglese, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria.

Composta intorno al 1606, Macbeth è una delle tragedie più famose, intense e cupe di William Shakespeare. L'opera esplora le conseguenze devastanti dell'ambizione sfrenata, del potere, della colpa e del destino.

William Shakespeare ha scritto circa 38 opere teatrali suddivise tradizionalmente in tre grandi categorie: Grandi Tragedie (Macbeth, Amleto, Otello, Re Lear, Romeo e Giulietta); Drammi Storici (Riccardo III, Enrico IV (Parte I e II), Enrico V); Commedie e Romance (Sogno di una notte di mezza estate, Il mercante di Venezia, Molto rumore per nulla, La tempesta).