Ad aprire la manifestazione sarà Lorenzo Iorio con il progetto “Tuning the Lifa”. Gli eventi sono in programma a Largo Colonne, nell'area centrale del lungomare "Sisinio Zito", e la suggestiva cornice di Palazzo Carafa

Fine della primavera a suon di jazz nella Locride. Si terrà, infatti, da domani sera a domenica 14 giugno tra "Largo Colonne", nell'area centrale del lungomare "Sisinio Zito", e la suggestiva cornice di Palazzo Carafa l'edizione straordinaria "Spring Edition - The End", la prima in assoluto in primavera, in oltre 45 anni di kermesse musicale, della rassegna Roccella Jazz "Rumori Mediterranei" (le due edizioni annuali standard, infatti, sono previste sempre a dicembre e agosto).



Si tratta di tre doppi appuntamenti musicali di ottima musica, il primo alle ore 19, il secondo alle 21, ad ingresso gratuito. Da quasi cinque decenni, come è ormai riconosciuto in tutta la Calabria, Roccella Jonica è più di un luogo in cui si suona jazz internazionale: è un luogo dell'ascolto, un punto d'incontro tra storie, culture e linguaggi diversi che trovano, appunto, nel jazz una lingua comune. "Una lingua libera, capace di attraversare confini e differenze, e forse — oggi più che mai — di suggerire nuove forme di dialogo tra i popoli, nuove possibilità di armonia in un tempo che, mai come oggi, la richiede", come ha voluto evidenziare alla vigilia dell'edizione straordinaria della rassegna musicale il sindaco della cittadina costiera della Locride, Vittorio Zito.



Ad aprire domani la kermesse, patrocinata dalla Regione Calabria nell'ambito degli "Eventi Straordinari" regionali, sarà il chitarrista Lorenzo Iorio col suo progetto "Tuning the Lifa". Di seguito sarà il turno di Roberto Ottaviano con Round About Miles", spettacolo in omaggio al centenario della nascita Miles Davis. Sabato 13 sarà, invece, il turno di "Quel Trio" con i brani inediti del chitarrista Cusato Quel. In seconda serata ci sarà, invece, il concerto di Ettore Fioravanti 6et "Opus Magnum".

Domenica prossima, nel gran finale della rassegna, ci saranno le performance del progetto di Gabriele Albanese e Simone Muscolino e l'esibizione dell'artista napoletana, seconda nella classifica "Top Jazz 2025", Maria Pia De Vito col suo "Buarqueana".