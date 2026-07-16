«Durante la seduta del consiglio comunale del 13 luglio ho ritenuto doveroso richiamare l'attenzione dell'Assessore alla Cultura su un aspetto che può sembrare formale, ma che in realtà rappresenta il valore del percorso culturale che Taurianova ha costruito negli anni.

In qualità di consigliere comunale d'opposizione – è quanto dichiara in una nota Maria Fedele - ma in questo caso anche di Presidente Commissione Cultura Anci Calabria, osservo con molta attenzione ciò che avviene sul nostro territorio ed è legato alla Cultura.

E proprio in virtù di questo, in relazione alle locandine dei primi eventi organizzati dall'Amministrazione ho evidenziato l'assenza dei loghi degli enti sovracomunali che hanno sempre sostenuto e patrocinato le iniziative culturali della nostra città, ma soprattutto la mancanza del logo "Città che Legge", un riconoscimento prestigioso che Taurianova ha consolidato nel percorso avviato durante l'anno di Capitale Italiana del Libro 2024 e che accompagnerà la città fino a dicembre 2026.

Quel logo non è, né può essere considerato, un semplice elemento grafico: racconta una storia fatta di impegno, progettualità e lavoro condiviso da una comunità intera.

Non è un riconoscimento personale o della precedente amministrazione: è un risultato della città. Esporlo significa valorizzare un'identità culturale che ci appartiene e, fortunatamente, ormai ci definisce.

Ho inoltre sottolineato l'assenza del logo della Consulta delle Associazioni, realtà straordinaria che riunisce gran parte del tessuto associativo cittadino e che, in quanto firmataria dei Patti per la Lettura, ha sempre rappresentato un interlocutore fondamentale nella programmazione culturale degli eventi cittadini.

Il mio intervento non aveva intenti polemici, ma chiaramente costruttivi. La cultura cresce e la città si eleva, quando si riconosce il valore delle istituzioni, delle reti territoriali e del lavoro di chi, negli anni, ha contribuito con enorme fatica a costruire risultati importanti.

Difendere questo patrimonio significa guardare al futuro con rispetto e responsabilità», conclude Maria Fedele, consigliera Comunale di Forza Italia Taurianova.