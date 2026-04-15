Uno degli appuntamenti più rilevanti del kermesse che si svolgerà sabato 18 aprile alle ore 18 presso sala Fallara. Il Festival della Letteratura è promosso dal Gruppo di Lettura Lab Donne, che unisce riflessione civile, cultura e impegno sociale.

Gioia Tauro si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più rilevanti del Tauro Book 2026, il Festival della Letteratura promosso dal Gruppo di Lettura Lab Donne, che unisce riflessione civile, cultura e impegno sociale. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Fallara, si terrà l’incontro dal titolo: “Etica, lavoro, futuro. Il volto femminile delle istituzioni… e la Calabria”.

Protagonisti del confronto saranno la prof.ssa Elsa Fornero, economista, già Ministra del Lavoro e docente onoraria presso l’Università di Torino, e il prof. Francesco Aiello, ordinario di Politica Economica e Direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania" dell’Università della Calabria.

L’incontro apre uno spazio di dialogo pubblico su un’idea di economia che va oltre numeri e mercati, per interrogarsi sulle scelte, sulle responsabilità e sulle conseguenze concrete che queste producono nella vita delle persone, con attenzione alle disuguaglianze, anche di genere. Il confronto prende spunto anche dai temi del volume di Elsa Fornero “Conoscere l’economia per scegliere meglio” e affronta questioni centrali come l’etica pubblica, il lavoro e le prospettive future, con uno sguardo al ruolo delle donne nelle istituzioni e alle sfide ancora aperte in termini di partecipazione, responsabilità e rappresentanza nei processi decisionali.

Nel corso del confronto, Francesco Aiello offrirà una lettura delle dinamiche economiche e sociali della Calabria, evidenziando come il ritardo della regione non sia un fenomeno contingente, ma il risultato di una traiettoria di lungo periodo che l’ha progressivamente collocata in un equilibrio di bassa crescita. In questo contesto, la povertà non è solo un dato statistico, ma una condizione concreta che limita le opportunità e la libertà di scelta, incidendo sulle decisioni di vita, soprattutto dei giovani, spesso divisi tra il desiderio di restare e la necessità di partire.

Ne emerge una domanda cruciale: come spezzare questo equilibrio e costruire nuove opportunità di sviluppo in territori che rischiano di essere percepiti come marginali, ma che possono invece diventare luoghi di futuro? La moderazione sarà affidata alla dott.ssa Monica Della Vedova, in rappresentanza del Gruppo di Lettura Lab Donne. Un’occasione di confronto aperto alla comunità su temi centrali per il presente e il futuro del territorio.