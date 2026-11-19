Il ritorno di Corrado Alvaro al centro della scena culturale calabrese, la riscoperta di una delle voci più autorevoli della letteratura italiana del Novecento e la volontà di restituire alla sua terra un patrimonio intellettuale che ha attraversato i confini nazionali. È questo il filo conduttore della XIV edizione del Premio nazionale Corrado Alvaro, presentata al Complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro, in un appuntamento che segna la ripresa di una manifestazione rimasta ferma per alcuni anni e che torna a rinnovare il legame tra letteratura, territorio e identità.

Il Premio, dedicato alla valorizzazione della narrativa, della saggistica e del giornalismo, si inserisce quest’anno in una ricorrenza particolarmente significativa: il settantesimo anniversario della morte dello scrittore calabrese. Una coincidenza che conferisce all’iniziativa un valore ulteriore, trasformandola in un’occasione di riflessione sulla contemporaneità di Alvaro, sulla sua opera e sulla capacità della cultura di interrogare il presente attraverso la memoria.

La conferenza stampa, moderata dall’editore Francesco Mazza, ha riunito rappresentanti istituzionali, esponenti della Fondazione Corrado Alvaro e protagonisti del mondo culturale, delineando il percorso di un Premio che punta a consolidare la propria identità e a riportare l’autore di Gente in Aspromonte al centro dell’attenzione pubblica regionale e nazionale.

«Il nostro intento era proprio quello di fare scoprire alla Calabria questo grandissimo autore, che ha una fama internazionale, ma forse in Calabria ancora non è stato valorizzato per quello che meritava», ha sottolineato Franco Arcidiaco, presidente della Fondazione Corrado Alvaro, evidenziando il significato della ripartenza della manifestazione.

Un progetto che nasce dalla consapevolezza di una distanza ancora da colmare tra la grandezza letteraria di Alvaro e la conoscenza della sua opera nella terra d’origine. «Siamo riusciti comunque a riattivare il Premio Corrado Alvaro che era fermo da qualche anno», ha aggiunto Arcidiaco, sottolineando il valore di una ripresa che intende restituire continuità e centralità a un appuntamento culturale di rilievo.

La selezione dei vincitori è stata affidata a una giuria presieduta da Aldo Maria Morace, tra i più autorevoli studiosi della letteratura italiana. Per la narrativa il riconoscimento è andato a Saverio Gangemi con Caliura; per la saggistica a Giuseppe Caridi con Storia della Calabria. Dall’unità del Sud all’unità d’Italia; per il giornalismo a Giuseppe Smorto con I quattro Gianni. Brera, Clerici, Mina, Mura e lo sport di Repubblica. Il Premio speciale della Giuria Studi Alvariani è stato assegnato a Giusy Staropoli Calafati.

La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 20 novembre, alle ore 16.30, nella Sala Teatro dell’Istituto comprensivo San Luca-Bovalino, a San Luca, paese natale dello scrittore. Una scelta che non risponde soltanto a un'esigenza simbolica, ma che intende riaffermare il rapporto profondo tra Alvaro e la sua terra, riportando la cultura nei luoghi in cui la sua esperienza umana e letteraria ha avuto origine.

«È importante che si svolga a San Luca perché effettivamente il legame con il suo territorio è fortissimo», ha spiegato Arcidiaco, annunciando anche una nuova iniziativa destinata a coinvolgere direttamente la comunità locale: il progetto degli Ambasciatori alvariani.

A partire dalla prossima settimana, i ragazzi delle scuole saranno protagonisti di una particolare operazione di promozione culturale: la distribuzione di 1.200 copie di Gente in Aspromonte nelle famiglie del paese, attraverso un percorso che coinvolgerà i nuclei abitativi di San Luca. «È un atto rivoluzionario a suo modo», ha osservato Arcidiaco, descrivendo un progetto che punta a trasformare la lettura in un’esperienza condivisa e a riportare il libro nelle case, attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni.

Una scelta che assume un significato ancora più profondo nel contesto delle celebrazioni per il settantesimo anniversario della morte di Alvaro: non una commemorazione confinata agli ambienti accademici, ma un’azione concreta di diffusione della sua opera, capace di costruire un ponte tra il patrimonio letterario e la comunità.

Nel corso della conferenza stampa, l’assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro Donatella Monteverdi, ha richiamato invece la dimensione civile e politica della figura dello scrittore.

«Credo che la Calabria, ma tutta l’Italia oggi, debba riflettere sul ruolo dei cosiddetti intellettuali nella contemporaneità», ha affermato Monteverdi, sottolineando come Alvaro rappresenti una figura capace di attraversare differenti dimensioni: letteraria, politica, sociale ed europea.

Lo scrittore calabrese, vissuto tra esperienze e contesti diversi, da Parigi all’Italia, seppe infatti interpretare le trasformazioni del proprio tempo senza perdere il rapporto con le radici. Una dimensione che, secondo l’assessore, lo rende ancora oggi un riferimento per le nuove generazioni e per una cultura chiamata a confrontarsi con i mutamenti degli equilibri politici, sociali ed economici.

La XIV edizione del Premio Corrado Alvaro si presenta dunque come un appuntamento che va oltre la consegna dei riconoscimenti. La ripartenza della manifestazione, la qualità delle opere selezionate, il coinvolgimento delle istituzioni e il progetto di diffusione dei libri a San Luca compongono un percorso che mira a restituire allo scrittore una presenza viva nella cultura calabrese.

Un ritorno che trova nella letteratura il proprio punto di partenza, ma che guarda soprattutto al futuro: perché riscoprire Corrado Alvaro significa riscoprire una Calabria capace di esprimere pensiero, cultura e visione, e riconoscere nella sua eredità una risorsa ancora attuale per comprendere il presente.