Il mito continua a rinnovarsi ea sorprendere il pubblico della Locride. Dopo la prima nazionale di Fedra di Ghiannis Ritsos, interpretata da Elisabetta Pozzi per la regia di Francesco Biagetti, che ha inaugurato con una straordinaria partecipazione di pubblico l'edizione 2026 del Festival del Teatro Classico Tra Mito e Storia, è già tempo di guardare al prossimo appuntamento della rassegna, che martedì 4 agosto, alle ore 21:30, riporterà gli spettatori nel suggestivo scenario del Palatium Quote San Francesco, all'interno del Parco Archeologico Urbano di Portigliola.

Ad andare in scena sarà Agamenno-Man. Il ritorno del re, spettacolo del Collettivo Van (Verso Altre Narrazioni), tratto da Eschilo con adattamento di Aureliano Delisi, una proposta che dimostra ancora una volta la capacità del festival di alternare il rigore della tradizione classica a linguaggi scenici innovativi e capaci di parlare al pubblico contemporaneo.

Se Fedra ha emozionato gli spettatori attraverso la forza della parola e l'intensità del dramma interiore, Agamenno-Man sceglie invece la strada dell'ironia, della contaminazione e della rilettura dissacrante, riportando in scena il ritorno dell'Atride dalla guerra di Troia con uno sguardo sorprendentemente moderno. Il tragico incontra la comicità, la solennità del mito si intreccia con la parodia, mentre la musica dal vivo accompagna una narrazione vivace, ritmata e coinvolgente, capace di restituire tutta l'attualità delle grandi storie del teatro greco.

Il risultato è una tragicommedia musicale dal linguaggio pop, costruita per divertire, emozionare e far riflettere e, soprattutto, in grado di dimostrare come i grandi personaggi dell'antichità continuando ancora oggi a interrogare il presente. Attraverso l'umorismo, il parossismo e un continuo gioco di rimandi tra passato e contemporaneità, lo spettacolo invita il pubblico a osservare il mito da una prospettiva inedita, senza mai tradirne la forza narrativa.

A firmare la regia è lo stesso Collettivo Van, giovane realtà nata nel 2021 e composta da attori diplomati all'Accademia d'Arte del Dramma Antico della Fondazione Inda di Siracusa. Il gruppo ha fatto della riscrittura dei classici la propria cifra artistica, ispirandosi al concetto plautino del vertere, ovvero reinterpretare i grandi testi per renderli vivi e accessibili agli spettatori di oggi, esattamente come lo scorso anno già aveva fatto con lo spettacolo Odisseo Superstar. Non a caso il collettivo porta il proprio teatro in tournée viaggiando a bordo di un furgone, con l'obiettivo dichiarato di portare il teatro là dove spesso manca, trasformando ogni rappresentazione in un momento di incontro diretto con il pubblico.

In scena saliranno Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente, con musiche originali firmate da Andrea Di Falco e Gabriele Rametta. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Fondazione TRG e TTR – Il Teatro di Tato Russo.

Il Festival, realizzato dall'Aps Cultura e Territorio in collaborazione con l'Accademia Senocrito e il Gal Terre Locridee, con il sostegno del Comune di Portigliola e del Nuovo Imaie, proseguirà poi con altri appuntamenti di grande interesse. Mercoledì 13 agosto sarà la volta di "All'Invisibile (una commedia infestata)", della Compagnia Teatrale Studio Star, liberamente tratto da Spirito allegro di Noël Coward e diretto da Marilena Futia. Mercoledì 19 agosto, invece, arriverà Barbara De Rossi con Le donne di Nessuno, intensa rilettura dell'Odissea dal punto di vista delle figure femminili, mentre lunedì 24 agosto, con la consegna del Premio Tessalo 2026 e l'omaggio di Edoardo Siravo alla Medea, si concluderà l'edizione di quest'anno della rassegna.

Il costo del biglietto d'ingresso per tutti gli spettacoli è di 15 Euro e, come ogni anno, sarà possibile acquistarlo direttamente all'ingresso delle rappresentazioni. Resta comunque consigliata la prevendita presso l'Agenzia Persefone Viaggi, il Lido Persefone, il Bar Scocchieri, il Bar Riviera e l'Edicola Mondadori di Locri.