Un’opera simbolica che, attraverso lo sguardo di una bambina, invita le nuove generazioni a superare il silenzio e a costruire una cultura fondata su coraggio, consapevolezza e giustizia

In occasione delle giornate dedicate alle vittime di mafia innocenti si sono svolti due importanti eventi ,dove l’artista Laureanese Barbara Pisano ha presenziato con la sua opera dal titolo " Oltrepassare il muro dell' omertà " raffigurante la strage di Capaci. Il primo organizzato dall' I. S. Renda a Polistena,, il successivo presso la Chiesa di San Nicola a Galatro organizzato dalla Pro loco Locale. Come già successo il quadro è stato motivo di riflessione e discussione tra personalità di rilievo come Dirigenti , Forze dell' ordine e testimonianze attive . L' opera ha dato vita a un dibattito partecipato tra l'artista, i docenti e gli alunni.

Nel descrivere il quadro la Pisano afferma che la bimba, si sporge oltre il muro e lo fa in punta di piedi, in modo da osservare meglio, lo scenario crudele che ha davanti. Si tratta di uno dei momenti più bui della storia italiana.

L' opera continua l' artista, rappresenta quei cittadini onesti che con coraggio e determinazione ogni giorno cercano di superare questi muri fatti di minacce, paure e codici d' onore.

Il messaggio è quello di denunciare il crimine e trasformare la piaga dell' omertà in cultura della legalità. Questo può avvenire solo avvicinando le nuove generazioni alla cultura.Questo è il nostro unico dovere morale, conclude la Pisano.