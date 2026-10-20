Dal 22 al 28 ottobre il Festival torna protagonista con tre eventi che vedranno alternarsi interpreti di prestigio e giovani promesse della musica.

Dopo il successo dei primi appuntamenti inaugurali, prosegue il Cilea Opera Festival 2026, giunto alla sua seconda edizione, sotto la direzione artistica del Maestro Alessandro Tirotta.

Il Festival entra adesso nella “Settimana Tilda”, la seconda delle cinque settimane tematiche dedicate alle opere del grande compositore palmese Francesco Cilea. Un omaggio alla sua straordinaria eredità musicale, attraverso un percorso che richiama i titoli delle sue opere: Gina, Tilda, L’Arlesiana, Adriana Lecouvreur e Gloria.

Tre gli appuntamenti in programma, tra Reggio Calabria e Palmi, che confermano la volontà della manifestazione di affiancare ad artisti di riconosciuto prestigio internazionale anche i giovani talenti del territorio.

22 ottobre – “Hipnosis”: flauto e pianoforte al Teatro Cilea

Si comincia giovedì 22 ottobre, alle ore 18, nel Foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, con Hipnosis, concerto che vedrà protagonisti il flautista Alessandro Carere e la pianista Grazia Maria Danieli. Un appuntamento dedicato alla musica da camera, nel quale il dialogo tra flauto e pianoforte darà vita a un percorso musicale ricco di atmosfere, colori e suggestioni.

25 ottobre – A Palmi il violino di Pasquale Faucitano e il pianoforte di Maurizio Innocenti

Domenica 25 ottobre, alle ore 18, il Festival si sposterà a Palmi, nella splendida cornice della Casa della Cultura “Leonida Repaci”, per il concerto del violinista Pasquale Faucitano e del pianista Maurizio Innocenti. I due interpreti proporranno un programma dedicato a Beethoven, Franck e Francesco Cilea, offrendo al pubblico un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio per violino e pianoforte. Un appuntamento che assume un valore particolare, con grande entusiasmo dell’amministrazione comunale, proprio nella città natale di Cilea, dove il Festival rinnova il legame con le radici del compositore.

28 ottobre – “Cilea Young”: spazio ai giovani talenti

Mercoledì 28 ottobre, alle ore 18, nell’Auditorium del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, sarà invece la volta di “Cilea Young”, l’appuntamento dedicato alle nuove generazioni di musicisti.

Accanto a un cartellone che ospita grandi artisti internazionali e interpreti di prestigio, il Cilea Opera Festival riserva infatti uno spazio importante ai giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi all’interno di una manifestazione di respiro internazionale. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Francesco Cilea”, rappresenta un’occasione per valorizzare il lavoro di formazione musicale e avvicinare il pubblico agli artisti di domani. Il coordinamento artistico è a cura di Carlo Colico. L’ingresso sarà libero.

La “Settimana Tilda” conferma così l’identità di un Festival che guarda contemporaneamente alla grande tradizione musicale e al futuro, attraverso una programmazione capace di coinvolgere luoghi, istituzioni e generazioni differenti.

Un percorso artistico che, nel nome di Francesco Cilea, continua a unire Reggio Calabria e Palmi, promuovendo la cultura musicale e valorizzando il territorio attraverso la qualità degli interpreti e delle proposte artistiche.

Informazioni e biglietti: disponibili online sulla piattaforma AnyTicket e presso la Bottega della Musica di Reggio Calabria. Botteghino aperto i giorni dei concerti due ore prima dell’inizio dello spettacolo. Il concerto Cilea Young del 28 ottobre è a ingresso libero.