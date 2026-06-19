La macchina organizzativa ha completato gli ultimi dettagli ed è ufficialmente tutto pronto. La Pro Loco "Taurianova nel Cuore" si appresta a dare il via alla 8ª edizione della celebre Infiorata artistica, in programma dal 19 al 21 giugno. Grazie all'instancabile lavoro dell'associazione organizzatrice, la kermesse si pone oggi come un vero e proprio punto di riferimento turistico indiscusso a livello regionale, un appuntamento di grandissimo richiamo capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di visitatori da ogni angolo della Calabria e non solo, consolidando il ruolo della cittadina pianigiana come capitale estiva della cultura e dell'accoglienza.

Sotto la sapiente guida della direttore Artistico Prof.ssa Valentina Mammana, l'evento firmato dalla Pro Loco metterà in scena la sua protagonista assoluta: la maestosa distesa di tappeti floreali che colorerà viale XXIV Maggio. Quest'anno la manifestazione assume una straordinaria dimensione internazionale e corale. Accanto ai talentuosi maestri calabresi, infatti, lavoreranno fianco a fianco artisti provenienti da numerose regioni italiane e prestigiose delegazioni straniere: i maestri infioratori del Belgio, celebri protagonisti della famosissima infiorata della Grand Place di Bruxelles, e gli storici maestri artigiani della Spagna. A impreziosire ulteriormente il cantiere a cielo aperto ci sarà la straordinaria partecipazione sul campo degli allievi della prestigiosa Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Insieme, queste eccellenze plasmeranno milioni di petali per dare vita al tema "Made in Italy: il Genio Italiano nel Mondo", celebrando la creatività e lo stile nazionale attraverso quadri effimeri dedicati a Leonardo da Vinci, alla Vespa, alla Moka, al design e all'automotive, con un prestigioso e centrale omaggio a Gianni Versace. Il percorso artistico organizzato dalla Pro Loco sarà arricchito anche da due importanti e selezionati appuntamenti espositivi inseriti direttamente nel corpo della manifestazione: la mostra "Pagine di un Viaggio chiamato Italia" della celebre artista Maria Morgante e la suggestiva esposizione "Sguardi a Matita" firmata da Annunziato Vizzari.

Le notti di Taurianova saranno poi animate da due grandi spettacoli serali di punta, pronti a richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Il primo grande evento andrà in scena nella notte di sabato con il grandioso Spettacolo Piromusicale curato da LM - Fireworks: una straordinaria performance artistica in cui luci, colori e fuochi d'artificio brilleranno nel cielo a tempo di musica, regalando un'esperienza immersiva unica.

La grande musica sarà poi protagonista assoluta nella serata di domenica con il secondo evento clou: il travolgente live show "Remember Dance Anni 80 / 90 / 2000" in Piazza Italia, che vedrà la partecipazione straordinaria di una stella internazionale della musica latina, la Special Guest Cecilia Gayle.

Tutto intorno ai grandi eventi principali, il borgo sarà animato in modo diffuso da un ricco programma di intrattenimento generale che comprenderà sfilate della fanfara dei Bersaglieri, momenti di comicità itinerante, Musica Live, stand di artigianato locale, una variegata area dedicata allo street food per gustare i sapori del territorio e attrazioni per le famiglie, fino al tradizionale momento dello "Spallamento" finale affidato ai bambini che chiuderà la manifestazione.

La Pro Loco "Taurianova nel Cuore" è pronta ad aprire le sue porte per un fine settimana indimenticabile, dove la natura si fa arte per celebrare la grandezza del Made in Italy.