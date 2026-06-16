Un gesto semplice ma profondamente simbolico, capace di unire la tutela dell’ambiente, il valore della vita e il senso di appartenenza alla comunità. Con questo spirito nasce l’iniziativa “Un albero per ogni nato”, promossa dal Lions Club Polistena “Brutium”, in collaborazione con il Comune di Terranova Sappo Minulio, che vedrà la messa a dimora di quattro alberi dedicati a quattro bambini nati nella comunità.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno 2026 alle ore 18.30 in Piazza XXIV Maggio, luogo simbolo della vita sociale cittadina, dove verranno piantati gli alberi dedicati ad Azzurra, Leonardo, Aronne e Saad, trasformando la crescita di ogni bambino in un segno tangibile di speranza e di responsabilità verso le future generazioni.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dei Lions per la salvaguardia dell’ambiente, una delle principali aree di servizio dell’associazione a livello internazionale. Piantare un albero significa infatti investire nel futuro, contribuire alla tutela del territorio, migliorare la qualità della vita e lasciare alle nuove generazioni un patrimonio naturale e culturale destinato a crescere nel tempo.

Ogni albero rappresenterà una storia unica e irripetibile, un simbolo di radicamento, crescita e futuro. Così come gli alberi affondano le proprie radici nella terra per svilupparsi e dare frutti, anche i bambini rappresentano le radici vive della comunità, il presente che costruisce il domani.

L’evento vuole inoltre promuovere una cultura della sostenibilità e della cittadinanza attiva, coinvolgendo famiglie, istituzioni e cittadini in un momento di partecipazione collettiva che va oltre il semplice gesto della piantumazione. Sarà un’occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente e sull’importanza di custodire il territorio come bene comune.

«Con questa iniziativa – dichiara il Presidente del Lions Club Polistena “Brutium”, Cesare Laruffa – vogliamo celebrare la nascita di nuovi cittadini attraverso un gesto che guarda lontano. Ogni albero racconta una storia di speranza e rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. È un messaggio educativo e culturale che desideriamo trasmettere alle nuove generazioni: crescere significa prendersi cura di ciò che ci circonda e contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, alla costruzione di una società più responsabile, inclusiva e attenta al bene comune.»

Il Sindaco di Terranova Sappo Minulio, Ettore Tigani, sottolinea: «L’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo questa proposta perché interpreta perfettamente la visione di una comunità che investe sul futuro. Dedicare un albero a ogni nuovo nato significa affermare che ogni bambino rappresenta una ricchezza per il nostro territorio e che il rispetto dell’ambiente deve diventare un valore condiviso. Ringrazio il Lions Club Polistena “Brutium” per la sensibilità dimostrata e per la costante attenzione alle tematiche sociali, educative e ambientali.»

L’iniziativa assume anche un forte valore identitario: gli alberi che verranno messi a dimora accompagneranno idealmente la crescita dei bambini negli anni, diventando parte integrante del paesaggio urbano e memoria viva di una comunità che sceglie di investire sulla vita, sulla natura e sulla speranza.

Il Lions Club Polistena “Brutium” e il Comune di Terranova Sappo Minulio invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa e condivisione, affinché il gesto della piantumazione diventi patrimonio collettivo e testimonianza concreta di un impegno comune per un territorio più verde, più accogliente e più sostenibile.

Coltiviamo oggi un futuro più verde per tutti.