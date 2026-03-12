Si è svolto nella sala consiliare del comune di Melito di Porto Salvo, l’Open Day dedicato alle opportunità di lavoro, ai bandi europei e regionali e allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile.

Un momento di confronto partecipato che ha visto la presenza di una platea attenta composta da imprenditori, giovani e cittadini interessati a conoscere le nuove opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio.

Ad aprire i lavori è stata la vicesindaco Daniela Demetrio, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale sottolineando l’importanza di creare occasioni concrete di informazione e orientamento per chi vuole investire, lavorare e costruire il proprio futuro nel nostro territorio.

All’incontro erano presenti anche gli altri componenti della Giunta municipale e diversi consiglieri comunali, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione verso i temi dello sviluppo economico e dell’occupazione.

Durante gli interventi, le esperte hanno illustrato strumenti, incentivi e percorsi di accompagnamento per la creazione d’impresa, con un focus sui bandi europei e regionali, sui tirocini e sulle politiche attive del lavoro.

È stato tracciato anche un excursus sulle potenzialità del territorio, evidenziando quanto sia fondamentale fare impresa valorizzando le risorse locali, le competenze dei giovani e l’immenso patrimonio umano e di forza lavoro presente nella nostra comunità.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione concreta per informarsi, confrontarsi e immaginare nuove prospettive di sviluppo, nella consapevolezza che il futuro economico dei territori passa dalla capacità di creare opportunità e sostenere chi sceglie di investire nelle proprie idee.

Un ringraziamento a Ciofs/Fp Calabria, As Project Management, agli esperti intervenuti e a tutti i partecipanti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.