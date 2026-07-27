Assunta nel 2007 la dottoressa Ascioti ha lavorato a Palmi dal 2009 al 2011, ricoprendo inizialmente l’incarico di giudice civile, trattando nel corso di tale periodo un carico gravoso di procedimenti derivante dall’accorpamento di quattro differenti ruoli, dapprima incardinati dinanzi alla sezione distaccata di Cinquefrondi e successivamente, attratti alla competenza della sede centrale.

Trasferita d’ ufficio nel dicembre del 2011 dalla sezione civile a quella penale ha svolto funzioni di giudice collegiale e di giudice dell’esecuzione.

A decorrere da marzo 2012 è stata inserita nei ruoli per la trattazione dei giudizi dibattimentali monocratici, andando a far parte stabilmente di uno dei collegi penali della sezione ove in qualità di relatore ha redatto, tra il 2012 e il 2014, numerose sentenze e, sono stati definiti 124 processi collegiali, con conseguente diminuzione delle pendenze della sezione.

A decorrere da novembre 2017 ha rivestito l’incarico di presidente del collegio, trattando numerosi ed impegnativi maxi-processi a carico di imputati sottoposti a regime cautelare detentivo, in tema di consorterie mafiose e di associazioni dedite al narcotraffico, anche in ambito internazionale, tra i quali ricordiamo i processi Alchemia, Ecliss. Narcos e Deus; con pubblicazione per quest’ ultimo della relativa sentenza selezionata tra le più importanti decisioni deliberate nell’ambito del distretto di Reggio Calabria.

Dal 2023 in servizio presso l’Ufficio G. I. P ha gestito oltre le incombenze connesse al ruolo quelle afferenti la presidenza del collegio ( fino ad aprile 2023 ) ed il pregresso incarico di giudice a latere della Corte d’Assise, ed è stata impegnata, altresì, nella trattazione del processo convenzionalmente denominato “Santa Rita”, riguardante imputati assoggettati a custodia cautelare in carcere, avente ad oggetto i reati di omicidio aggravato, occultamento di cadavere, detenzione di armi e minaccia. Recentemente, inoltre, Le è stato attribuito l’incarico di coordinatore dell’Ufficio G. I. P., che ricopre unitamente ai predetti incarichi.

La nomina a Presidente della Sezione Penale della Corte d’Assise è stata proposta all’unanimità dalla Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura nell‘aprile del 2026 è successivamente confermata dal Plenum.

Traguardo, quest’ultimo raggiunto dalla dottoressa Ascioti, grazie allo spirito di abnegazione, all’indiscussa professionalità, alle competenze e all’esperienza acquisita e maturata nel settore.