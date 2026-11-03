Un punto di riferimento concreto per aiutare il tessuto produttivo locale a orientarsi nel complesso labirinto di norme, procedure e opportunità di finanziamento. ANCE Reggio Calabria ha annunciato l'avvio dello "Sportello Imprese", un nuovo servizio gratuito di primo orientamento che rimarrà attivo in via sperimentale per 24 mesi, sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Generale lo scorso 15 ottobre. La vera novità dell'iniziativa risiede nella sua apertura: lo sportello, pur nascendo per supportare le aziende iscritte, sarà accessibile gratuitamente anche alle imprese non associate della provincia, che potranno usufruire di un massimo di tre sessioni di orientamento.

Cinque aree per sostenere la crescita

Il servizio punta a rispondere alla crescente domanda di informazioni qualificate da parte delle aziende. Le sessioni – fruibili sia in presenza sia in videocollegamento, previo appuntamento – copriranno cinque macro-aree strategiche per la gestione aziendale:

• Contrattualistica del lavoro e relazioni industriali;

• Finanza agevolata e incentivi alle imprese;

• Procedure autorizzative in ambito ZES;

• Rischi aziendali e coperture assicurative;

• Avvisi di gara, appalti pubblici e contratti di appalto.

Lo Sportello sarà gestito dal personale interno di ANCE Reggio Calabria in sinergia con una rete di professionisti che hanno offerto le proprie competenze a titolo gratuito. Durante i colloqui, le imprese otterranno un inquadramento normativo della propria problematica, indicazioni su scadenze e requisiti e la traccia dei passi successivi da compiere. Da ANCE precisano che il servizio non rilascerà pareri legali o fiscali né sostituirà la consulenza professionale, ma servirà anche all'Associazione stessa per mappare i bisogni ricorrenti del territorio e pianificare future attività formative.

Laganà: «la crescita di ogni impresa rafforza l'intero sistema produttivo»

Il presidente di ANCE Reggio Calabria, l'architetto Michele Laganà, ha voluto sottolineare il valore sociale e comunitario dell'operazione:

«Con lo Sportello Imprese ANCE Reggio Calabria conferma il proprio ruolo sul territorio come presidio per lo sviluppo virtuoso delle nostre imprese. Mettiamo competenze ed esperienza a disposizione di chi ogni giorno costruisce l'economia di questa provincia. E lo facciamo aprendo le porte anche a chi non è ancora associato, perché la crescita di ogni singola impresa rafforza l'intero sistema produttivo».

Laganà ha poi allargato la riflessione sul ruolo chiave dei corpi intermedi: «Questa iniziativa si inserisce nel solco tracciato da anni da ANCE, che riconosce ai corpi intermedi della società civile un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori. È nelle formazioni sociali che la persona esprime la propria personalità e che prendono forma i doveri di solidarietà economica e sociale, ed è nella libertà di associarsi che le comunità trovano il loro fondamento. Per questo il ruolo delle associazioni e la loro rilevanza sociale vanno riconosciuti e valorizzati. Un'associazione di categoria non è soltanto rappresentanza di interessi: è una comunità che si fa carico del territorio e restituisce valore a tutto il sistema economico e sociale».

I dettagli operativi e la modulistica per accedere alle sessioni saranno pubblicati a breve sul sito ufficiale dell'Associazione, mentre è già attivo l'indirizzo email dedicato sportelloimprese@ancereggiocalabria.it per richiedere informazioni.