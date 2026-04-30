Via libera all’unanimità del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Insediato anche il nuovo componente regionale Salvatore Gaetano. Piacenza: «Al via una nuova fase operativa».

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Si è insediato nella sua composizione completa il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che nella seduta di ieri ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025, segnando l’avvio di una nuova fase amministrativa e gestionale per l’Ente.

A completare l’organismo, presieduto da Paolo Piacenza, è stata la nomina del delegato della Regione Calabria, Salvatore Gaetano, che si affianca al contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, direttore marittimo della Calabria e della Lucania tirrenica, all’ingegnere Massimo Galante, designato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, e all’avvocato Natale Polimeni, indicato dal Comune di Gioia Tauro.

«Con il Comitato nella sua composizione integrale – ha dichiarato Piacenza – diamo concreto avvio a una nuova fase operativa, improntata alla collaborazione istituzionale». Il presidente ha inoltre sottolineato il valore delle competenze presenti all’interno dell’organo, definito «una squadra solida e qualificata».

Sul piano contabile, l’esercizio 2025 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 128.900.497 euro, di cui oltre 92 milioni vincolati e 36,6 milioni di risorse libere. Le entrate complessive accertate ammontano a 91.368.249 euro, con entrate correnti pari a 19.854.999 euro e tributarie a 14.980.904 euro, in aumento rispetto alle previsioni.

Dal lato della spesa, le uscite correnti si attestano a 11.237.977 euro, mentre le spese in conto capitale raggiungono i 71,69 milioni. Tra le principali voci, 5,3 milioni per il funzionamento e oltre 2,2 milioni per investimenti, con un grado di realizzazione superiore al 93%.

Nel corso della seduta è stata inoltre approvata la Relazione annuale 2025, che evidenzia il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infine, il Comitato ha deliberato il rinnovo di una concessione demaniale nel porto di Vibo Valentia Marina e il rilascio di una nuova concessione nel porto di Gioia Tauro, confermando l’attività di gestione e sviluppo delle infrastrutture portuali del sistema calabrese.