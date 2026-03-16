Domani, martedì 17, la presentazione della convenzione con la CAM di Milano per la gestione congiunta dei procedimenti arbitrali
Tutti gli articoli di Economia e lavoro
PHOTO
Sarà presentata domani alle ore 15:00 presso la sede camerale la convenzione strategica per l'amministrazione congiunta dei procedimenti arbitrali sottoscritta tra la Camera di Commercio di Reggio Calabria e la CAM – Camera Arbitrale di Milano.
L'accordo rappresenta un passo fondamentale per offrire alle imprese reggine ed ai professionisti del territorio uno strumento di giustizia alternativa rapido, specializzato ed efficiente.
Nel corso del convegno dal titolo «L’Arbitrato: opportunità per le imprese» saranno illustrati i profili introduttivi dell'arbitrato, il funzionamento dell’arbitrato amministrato e i dettagli dell'accordo tra i due enti.
Si discuterà inoltre del ruolo della risoluzione alternativa delle controversie come leva di fiducia per il mercato.
Il convegno si concluderà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione degli ordini professionali.
Per la partecipazione all'evento è richiesta l’iscrizione tramite il sito ufficiale della Camera Arbitrale di Milano www.camera-arbitrale.it.