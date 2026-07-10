La Fai Cisl Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Fai Cisl Calabria esprimono la propria solidarietà e la più sincera vicinanza all'imprenditrice agricola della Piana di Gioia Tauro colpita dal grave attentato che ha devastato parte delle coltivazioni della propria azienda.

«Quanto accaduto rappresenta un gesto gravissimo che colpisce non soltanto un'attività produttiva, ma l'intero tessuto economico e sociale del territorio. Ogni atto intimidatorio rivolto a chi sceglie di fare impresa nella legalità costituisce un attacco ai principi di convivenza civile, al lavoro e alle prospettive di sviluppo della nostra terra», affermano il segretario generale della FAI CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Mesiano, e il Segretario Generale della Fai Cisl Calabria, Francesco Fortunato, auspicando «che i responsabili vengano rapidamente individuati e assicurati alla giustizia».

«La legalità - proseguono Mesiano e Fortunato - è il presupposto indispensabile per costruire crescita economica, occupazione stabile e fiducia, soprattutto in aree complesse come la Piana di Gioia Tauro, dove è necessario continuare a rafforzare la presenza dello Stato e il sostegno a chi opera nel rispetto delle regole. Su questi temi la FAI CISL di Reggio Calabria e la Fai Cisl Calabria sono quotidianamente impegnati, in particolare attraverso le iniziative di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro, fenomeni che alimentano illegalità, concorrenza sleale e precarietà. Come organizzazione sindacale continueremo a lavorare in rete con istituzioni, associazioni e tutte le realtà impegnate nella promozione della cultura della legalità, convinti che solo attraverso relazioni responsabili e una collaborazione concreta sia possibile tutelare i lavoratori, sostenere le imprese sane e creare le condizioni per uno sviluppo autentico e duraturo del territorio».