Dopo sei tappe nelle scuole della Calabria meridionale, che hanno coinvolto complessivamente oltre 250 studenti, saranno più di 60 i talenti selezionati, provenienti dagli istituti già protagonisti del Roadshow, a prendere parte alla fase conclusiva: l’hackathon del 7 e 8 maggio a San Ferdinando, nell’ambito del percorso “Calabria in Sviluppo – Il Roadshow”, progetto promosso dalla Fondazione Mask Its Academy, in collaborazione con Confindustria Reggio Calabria, con il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di San Ferdinando e dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, e con la partnership strategica del Gruppo Stratego Società Benefit.



Due giornate di lavoro, confronto e progettazione a stretto contatto con il mondo delle imprese, che rappresentano il momento più significativo del progetto: gli studenti, suddivisi in team, lavoreranno su sfide reali lanciate dalle aziende partner Comau, Prisma e Medtec, sviluppando proposte progettuali legate ai temi dell’innovazione, della comunicazione e dello sviluppo del territorio.



Un’esperienza immersiva che consolida il modello formativo promosso dalla Fondazione Mask, basato su competenze pratiche, lavoro di squadra e connessione diretta con il sistema produttivo.

All’evento conclusivo di “Calabria in Sviluppo – Il Roadshow”, in programma domani e l’8 maggio presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città a San Ferdinando, prenderanno parte rappresentanti istituzionali, del mondo della formazione e delle imprese.



La prima giornata, giovedì 7 maggio, si aprirà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali del sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, e del presidente della Fondazione Mask Its Academy, Domenico Vecchio. Interverranno Guido Torrielli, presidente dell’Associazione Rete Its Italy; Domenico Napoli, direttore dellaFondazione Mask Its Academy Academy; Antonio Vitolo, Ceo del Gruppo Stratego; e Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro della Regione Calabria. A seguire è prevista la presentazione dell’hackathon, con il lancio delle sfide da parte delle aziende partner. Nel corso della mattinata sarà presentato il Mask Business Club con le realtà aderenti.



Nel corso della seconda giornata, venerdì 8 maggio, la tavola rotonda vedrà la partecipazione dei dirigenti scolastici Maria Rosa Monterosso (Liceo “Alessandro Volta” di Reggio Calabria), Anna Maria Cama (Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni/Fermi” di Reggio Calabria), Marisa Piro (Istituto Omnicomprensivo “Bruno-Vinci” di Nicotera), Maria Domenica Mallamaci (Istituto “Nicola Pizi” di Palmi), Anna Rita Galletta (Istituto Tecnico Economico “Piria-Ferraris/Da Empoli” di Reggio Calabria) e Graziella Ramondino (IIS “Enrico Fermi” di Bagnara Calabra), insieme a Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria. A seguire la presentazione dei progetti sviluppati dai team e, al termine della giornata, la premiazione finale. L’evento, moderato dai giornalisti Giuseppe Alviggi e Benedetta Gambale del Gruppo Stratego, rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha messo al centro i giovani, rendendoli protagonisti attivi attraverso metodologie esperienziali e strumenti concreti di progettazione. Un modello che dimostra come la collaborazione tra scuola, ITS e imprese possa generare competenze, orientamento e opportunità reali di inserimento nel mondo del lavoro.