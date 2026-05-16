Il candidato sindaco del centrodestra sottolinea il ruolo del suo emendamento e annuncia: «Presto nuove novità»

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«Questa inaugurazione, questo nuovo aeroporto, non è la vittoria né di Occhiuto né di Cannizzaro, né della Regione, né della Sicilia, né di Falcomatà o di Battaglia, ma è la vittoria dell’aeroporto e della città di Reggio Calabria.

Bisogna continuare su questa strada. Grazie al mio emendamento, si è dato il via a questa operazione, realizzata in tempi relativamente brevi.

Presto arriveranno nuove novità, non soltanto all’interno della struttura ma anche, “forse”, dal punto di vista dei voli». Così il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro.