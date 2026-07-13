Prende il via da questa mattina "Obiettivo Decoro", il nuovo programma promosso dall'Amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano e riportare condizioni di maggiore pulizia e sicurezza nei quartieri cittadini. Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro attraverso i propri canali social.

Il progetto partirà in via sperimentale dalla zona sud della città, interessando il Viale Calabria e il quartiere di Sbarre, dove saranno eseguiti contemporaneamente interventi di sfalcio dell'erba, spazzamento delle strade, disinfestazione e raccolta dei rifiuti. Contestualmente prenderà il via anche un piano dedicato alla sistemazione degli sprofondamenti presenti sul manto stradale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della viabilità.

«Da stamattina parte un nuovo programma che abbiamo denominato Obiettivo Decoro che punta a ripristinare la normalità. In via del tutto sperimentale partiamo dal Viale Calabria, da Sbarre, insomma dalla zona sud della città, contestualmente c'è lo sfalcio dell'erba, lo spazzamento, la disinfestazione, la raccolta dei rifiuti. È un modello che, se funzionerà - ha dichiarato il sindaco - nei prossimi giorni lo estenderemo in tutta la città. Nello stesso tempo abbiamo attivato un programma di interventi per rimuovere i cosiddetti "gallinai", io li ho ribattezzati così, in gergo tecnico si chiamano sprofondamenti che oltre ad essere brutti sono pericolosi. In 15 giorni ne vogliamo rimuovere almeno 100 ma l'obiettivo è rimuoverli tutti, piano piano ce la faremo, da Catona a Bocale».