«Lo sviluppo progressivo della nostra rete di vendita, attraverso canali digitali e fisici sempre più capillari sul territorio, insieme all'automazione dei piazzali, ci ha avvicinato alle nuove abitudini dei passeggeri, che oggi acquistano il biglietto ovunque si trovino, senza la necessità di recarsi in porto».

Il biglietto Caronte & Tourist per lo Stretto di Messina – ricorda la società in una nota stampa – è acquistabile con largo anticipo attraverso una rete capillare di canali come le oltre 30.000 Tabaccherie Punto LIS presenti in tutta Italia (dove peraltro è possibile acquistare una tipologia di biglietto utilizzabile per partire in qualsiasi data entro un anno); sul nuovo sito web carontetourist.it e tramite app. Esclusivamente per i residenti di Villa San Giovanni, sarà inoltre attiva una linea dedicata del Servizio Clienti.

Al terminal ticketing, situato in prossimità dello svincolo autostradale di Villa San Giovanni, rimangono operative due biglietterie presidiate da personale, di cui una attiva 24 ore su 24, affiancate dalle casse automatiche già presenti e dalle corsie di telepedaggio. Al terminal imbarchi, invece, al posto dell’infopoint, saranno prossimamente installate due nuove casse automatiche.

In ragione di ciò Caronte & Tourist non ha rinnovato l'operatività dell'Info Point nel porto di Villa San Giovanni a partire da venerdì 1° maggio 2026. Il punto informativo — che svolgeva anche funzioni di emissione di biglietti pedonali e canale esclusivo di bigliettazione per i residenti — ha progressivamente perso la sua centralità strategica, superato dall'automazione dei piazzali di imbarco e dall'espansione della rete di vendita. La chiusura non comporterà alcuna riduzione dei livelli occupazionali poiché il personale sarà ricollocato in altre attività del Gruppo, continuando a operare a beneficio della comunità villese.