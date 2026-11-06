«Quanto accaduto colpisce un luogo che rappresenta un pezzo importante della storia e dell’identità messinese, oltre che un presidio fondamentale per il mondo delle imprese e dell’artigianato»

L’incendio che ha colpito il Palazzo della Camera di Commercio di Messina rappresenta un episodio grave e doloroso, che coinvolge non soltanto un edificio di grande valore storico e istituzionale, ma un importante punto di riferimento per il sistema economico e produttivo del territorio.

Casartigiani Reggio Calabria esprime la propria sincera solidarietà al Presidente Ivo Blandina, alla Segretaria Generale Paola Sabella, agli organi camerali e a tutto il personale dell’Ente.

«Quanto accaduto colpisce un luogo che rappresenta un pezzo importante della storia e dell’identità messinese, oltre che un presidio fondamentale per il mondo delle imprese e dell’artigianato» si legge in una nota.

«L’auspicio è che si possa avviare al più presto un percorso di recupero e ripristino della struttura e della piena operatività dell’Ente. Siamo certi che la comunità messinese saprà affrontare anche questa prova, ritrovando nella propria forza e nella collaborazione di tutti le energie necessarie per ripartire e guardare al futuro con fiducia».