La Fp Cgil, congiuntamente ai propri componenti della Rsu e del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, esprime profonda soddisfazione per l’avvio ufficiale della sperimentazione del nuovo "orario europeo".



Questa nuova modalità organizzativa rappresenta un traguardo importante per il personale dell'Ente. Assunto su base strettamente volontaria dal singolo dipendente, l'orario europeo consente una differente segmentazione delle ore settimanali, offrendo una flessibilità temporale capace di rispondere concretamente alle esigenze quotidiane dei lavoratori. L'obiettivo primario è facilitare una più efficace conciliazione tra il tempo di lavoro e le attività personali e familiari, migliorando il benessere complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori senza intaccare l'efficienza dei servizi.



Questo importante risultato è il frutto concreto di una proposta a suo tempo avanzata con lungimiranza e determinazione dalla Fp Cgil. Un successo sindacale che si traduce oggi in un beneficio tangibile per tutta la comunità lavorativa della Città Metropolitana.



Il raggiungimento di questo obiettivo non ferma l'azione sindacale. La Fp Cgil comunica, infatti, che è già in corso un'intensa interlocuzione con la parte pubblica per la predisposizione di un nuovo regolamento sul lavoro agile (smart working). L'obiettivo di questo ulteriore tavolo negoziale è quello di produrre un cambio di passo decisivo nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, puntando a superare i rigidi vincoli di orario e di luogo, responsabilizzando il personale sui risultati; aumentare la produttività e l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini; favorire un perfetto equilibrio tra vita privata e dimensione lavorativa, riducendo i tempi di spostamento e l'impatto ambientale.



«L'orario europeo - si afferma nella nota Fp Cgil - è solo il primo passo di un percorso di modernizzazione che mette al centro il valore del lavoro e la dignità della persona. La Fp Cgil continuerà a lavorare con costanza e spirito propositivo, restando quotidianamente al servizio della comunità dei lavoratori della Città Metropolitana di Reggio Calabria per conquistare nuovi diritti e migliori condizioni lavorative».