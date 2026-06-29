L’assemblea elettiva rinnova la fiducia al presidente per il terzo mandato consecutivo. Definita la nuova squadra dirigente e tracciate le priorità del quadriennio su servizi, formazione, turismo e rappresentanza

Claudio Aloisio è stato rieletto per acclamazione presidente di Confesercenti Reggio Calabria. La conferma è arrivata questa mattina, lunedì 29 giugno, nel corso dell'Assemblea elettiva provinciale, che si è svolta nella sede dell'associazione con un'ampia partecipazione degli imprenditori associati.

Per Aloisio si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida di Confesercenti Reggio Calabria.

Nel corso dell'assemblea sono stati inoltre eletti i nuovi organismi dirigenti dell'associazione. Ad affiancare il presidente saranno Maurilio Cammara, nominato vicepresidente vicario, e i vicepresidenti Vera Murolo e Nicola Teti.

Prima degli adempimenti elettivi, il presidente Aloisio ha illustrato alla platea gli obiettivi che guideranno l'azione dell'associazione nel prossimo quadriennio, indicando un percorso orientato al rafforzamento dell'organizzazione interna, all'ampliamento dei servizi e a un ruolo sempre più attivo nella crescita del tessuto economico del territorio.

«Viviamo una fase di trasformazione senza precedenti. Cambiano rapidamente i mercati, le tecnologie, le modalità di acquisto e di fruizione dei servizi. In questo scenario anche le associazioni di categoria devono evolversi. La tutela e la rappresentanza delle imprese restano la nostra missione fondamentale, ma oggi non sono più sufficienti da sole. Dobbiamo essere capaci di offrire strumenti concreti, accompagnare gli imprenditori nell'innovazione, investire nella formazione e diventare interlocutori sempre più credibili, autorevoli e propositivi nei confronti delle istituzioni.

Continueremo inoltre a lavorare con determinazione sui grandi temi dello sviluppo del territorio, a partire dal turismo, che rappresenta una delle principali leve di crescita economica per l'area metropolitana. Proseguiremo le iniziative già avviate, come ReggioCalabriaGuide.it, la web app turistica promossa da Confesercenti, che in questi anni si è affermata come punto di riferimento per visitatori e cittadini nella scoperta del territorio, e continueremo a promuovere proposte strategiche, come la costituzione della DMO metropolitana, convinti che solo attraverso una governance condivisa e una visione di lungo periodo sia possibile valorizzare pienamente le straordinarie potenzialità del nostro territorio».

Tra le priorità illustrate dal presidente figurano una riorganizzazione interna finalizzata a migliorare efficienza e produttività dell'associazione, il potenziamento dei servizi dedicati alle imprese, nuovi percorsi di formazione e consulenza e un rafforzamento dell'attività di proposta sui principali temi dello sviluppo economico del territorio.

Alla relazione del presidente è seguito un ampio confronto assembleare, caratterizzato dalla partecipazione attiva degli imprenditori presenti, che sono intervenuti con contributi, osservazioni e proposte. Un momento di discussione aperta e costruttiva, dal quale è emersa la volontà condivisa di rafforzare il ruolo di Confesercenti come luogo di rappresentanza, ascolto e progettazione per le imprese del territorio.

A seguire è intervenuto il direttore di Confesercenti Reggio Calabria, Fortunato Tripodi, che ha evidenziato il lavoro svolto dalla struttura associativa e le sfide che attendono l'organizzazione nei prossimi anni.

«L'associazione cresce quando riesce a coniugare competenza, ascolto e capacità di rispondere ai bisogni concreti delle imprese. Continueremo a lavorare per rendere Confesercenti un punto di riferimento sempre più efficiente, vicino agli imprenditori e capace di offrire servizi di qualità, accompagnando le aziende nelle sfide della transizione digitale, dell'accesso alle opportunità e della competitività».

L'assemblea si è conclusa con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti, Giunta e Presidenza, dando ufficialmente avvio al nuovo quadriennio di Confesercenti Reggio Calabria.