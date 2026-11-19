Salute e inclusione sociale, sviluppo locale sostenibile, istruzione e servizi digitali. È attorno a questi assi che si muove il programma di accordo quadro che punta ad attuare azioni volte al contrasto dello spopolamento delle aree interne. In particolare, il progetto denominato “Rizoma, identità – rigenerazione – futuro”, coinvolge 16 comuni dell’area Aspromontana tirrenica con a capo il comune di Varapodio, le altre amministrazioni coinvolte sono: Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Giffone, Molochio, Oppido Mamertina, San Giorgio Morgeto, San Procopio, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio. Sono complessivamente 26 gli interventi previsti su un finanziamento di 12 milioni di euro.

Tra i principali si annoverano, ad esempio, quelli inclusi nell’area della salute e dell’inclusione sociale (4 milioni con 9 interventi) che prevedono l’acquisto di due auto mediche da mettere al servizio della popolazione per raggiungere i presidi assistenziali e l’acquisto di attrezzature per il potenziamento delle guardie mediche. Si prevede poi l’attivazione di spazi di innovazione sociale, coopregettazione e cantieri di codesign. L’area dell’istruzione (finanziata con 300mila euro) prevede la realizzazione di laboratori multidisciplinari.

La mobilità conta invece di un finanziamento di un milione di euro con due interventi: la realizzazione di una rete infrastrutturale di mobilità dolce e l’attivazione a chiamata del taxi sociale. Il capitolo sviluppo locale sostenibile (con una dotazione di quattro milioni e 800mila e 11 interventi) punta a valorizzare le risorse identitarie dei luoghi attraverso la creazione di centri esperienziali, parchi dei saperi, itinerari culturali e gastronomici. Infine, l’area dei servizi digitali (finanziata con un milione e mezzo, 2 interventi) prevede la realizzazione di una piattaforma Aspromonte smart life e il ponte digitale dell’Aspromonte per consentire l’accesso ad internet gratuitamente.

L’iniziativa è stata presentata stamattina in Cittadella alla presenza dell’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo: «Un nuovo passo in avanti nella strategia regionale per le aree interne» ha evidenziato. «Una nuova area, questa volta in provincia di Reggio Calabria inizia un percorso attraverso la sottoscrizione dell'APQ in un momento nel quale c'è una maggiore sensibilità verso le aree interne, verso chi eroicamente continua a vivere in queste comunità, verso chi eroicamente continua ad essere amministratore in queste aree».

Il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari ha evidenziato l’importanza dello stanziamento «per migliorare tutti quei servizi fino ad oggi carenti: viabilità, mobilità, connettività perché non abbiamo la rete internet in tanti territori. Intervenire quindi portando la rete wifi su tutta l'area è una cosa importantissima perché fornisce soluzione ad una delle tante carenze che affliggono i nostri territori. Naturalmente interveniamo anche sulla sanità con una partnership con l'Asp e anche con le scuole».