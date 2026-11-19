È calabrese il miglior gelato all'Aceto Balsamico di Modena Igp premiato a Sherbeth Festival, appuntamento internazionale dedicato al gelato artigianale contemporaneo. A conquistare il primo posto sono stati Chiara Saffioti e Antonio Grillea della gelateria Granitiamo di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, con il sorbetto "Non è un'insalata". Il riconoscimento è arrivato con "una reinterpretazione originale di un abbinamento gastronomico classico a base di arancia e finocchio, capace di valorizzare l'equilibrio tra dolcezza e acidità del prodotto certificato".

La creazione ha superato quelle degli altri 18 maestri gelatieri in gara nel concorso promosso dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. La competizione, svolta nell'ambito della XVIII edizione di Sherbeth Festival, ha riunito 60 gelatieri provenienti dai cinque continenti, registrando oltre 100.000 presenze e circa 8.000 chilogrammi di gelato prodotti. La competizione ha visto al secondo posto Mattia e Mirko Sordo della gelateria Il Mustacchio di Verona, terzo per Yutaro Rokugo della gelateria R65 di Ito, in Giappone. Due premi speciali sono stati assegnati a Marco Ottaviani di Rimini, per l'innovazione e la creatività, e ad Anne-Chantal Dupont del Belgio, per la valorizzazione dell'identità territoriale.

«Il gelato – commenta Cesare Mazzetti, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico

di Modena - rappresenta un ambito particolarmente interessante per raccontare la versatilità dell'Aceto Balsamico di Modena Igp e la ricchezza dei suoi profili sensoriali. Le creazioni presentate a Sherbeth dimostrano come il nostro prodotto possa essere interpretato con competenza e creatività, andando oltre gli abbinamenti tradizionali».