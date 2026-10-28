I dati della città dello Stretto sulla dipendenza digitale: effetti su riposo e sonno

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Il 90% degli italiani dichiara che prenderebbe lo smartphone quando si annoia o non ha nulla da fare. A Reggio Calabria, il dato è ancora più alto: il 91% degli intervistati dichiara di ricorrere al telefono in questi momenti.

Quanto spesso i reggini prendono lo smartphone nei momenti vuoti, e quanto è difficile stare senza uno stimolo digitale?

Per approfondire come gli italiani vivono il rapporto con smartphone, attenzione e sonno, Unobravo ha intervistato 1.699 adulti in tutta Italia, analizzando l'uso del telefono nei momenti di noia, lo scrolling, le distrazioni digitali e i contenuti veloci.

Il 91% dei reggini intervistati dichiara di prendere il telefono quando si annoia, un dato leggermente superiore alla media nazionale. L'80% lo fa almeno una volta al giorno, contro circa il 69% nazionale, mentre l'86% dichiara di controllarlo anche senza un motivo specifico. Inoltre, il 91% passa a un altro contenuto se quello che sta guardando non cattura subito la sua attenzione.

Reggio Calabria registra una percentuale particolarmente alta di persone che passano rapidamente a un altro contenuto se quello che stanno guardando non cattura subito la loro attenzione (91%). Tra le cinque città qui confrontate, Cagliari presenta invece il dato più basso per questa abitudine (83%). Il confronto offre uno spunto per approfondire il rapporto tra noia, ricerca di stimoli e fruizione dei contenuti digitali.

Quasi la metà (46%) degli italiani dichiara di trascorrere più tempo del previsto a “scrollare” contenuti sullo smartphone. Il 77% dice di utilizzare il telefono nei 30 minuti precedenti al momento di addormentarsi, almeno occasionalmente. Più di 4 italiani su 10 affermano che visualizzare contenuti negativi o preoccupanti online li fa sentire più ansiosi o stressati. Il 39% ritiene che l'utilizzo dello smartphone renda più difficile rilassarsi mentalmente.

Si può accedere allo studio completo al seguente link: https://www.unobravo.com/dati/smartphone-attenzione-sonno