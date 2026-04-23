L’oro di Reggio Calabria si afferma protagonista di uno show cooking d’eccellenza guidato dallo chef Enzo Cannatà, su invito dell’europarlamentare Denis Nesci. Un evento che ha raccontato la nostra terra attraverso sapori, profumi e convivialità, superando i confini nazionali

A Bruxelles, cuore pulsante dell’Europa, la Calabria ha trovato una voce intensa e profumata: quella del Bergamotto di Reggio Calabria. Nella raffinata location del ristorante Grazie Mille, si è svolto un evento che ha trasformato una semplice degustazione in un racconto sensoriale fatto di tradizione, creatività e identità.

L’iniziativa, che rientra nella giornata di eventi promossa dall’europarlamentare Denis Nesci del Gruppo ECR, ha visto protagonista una delegazione reggina determinata a portare oltre i confini nazionali il valore delle proprie eccellenze. Al centro della scena, lo chef Enzo Cannatà, ambasciatore della Dieta Mediterranea, che ha saputo incantare gli ospiti con una cucina capace di parlare al cuore prima ancora che al palato.

I piatti presentati sono stati un’esplosione di colori e profumi: il giallo intenso del bergamotto, il rosso vivo della nduja, le sfumature dorate dei risotti. Ogni portata raccontava una storia. Dal risotto al bergamotto, delicato e avvolgente, ai paccheri alla nduja, decisi e vibranti, fino agli antipasti e ai dolci dove il bergamotto si è rivelato ingrediente sorprendentemente versatile, capace di esaltare ogni preparazione. Anche le bevande hanno seguito questo fil rouge agrumato, offrendo un’esperienza completa e armoniosa.

Lo show cooking non è stato solo un momento gastronomico, ma un vero atto culturale: un modo per mostrare come la Calabria sappia raccontarsi attraverso il cibo, intrecciando gusto e socialità in una dimensione autentica e condivisa. Gli ospiti, coinvolti e conquistati, hanno percepito la forza di una terra che trova nella convivialità la sua espressione più sincera.

Un’esperienza che non si esaurisce qui, ma che promette di crescere e diffondersi, portando sempre più lontano il profumo inconfondibile del bergamotto e la ricchezza della tradizione calabrese.

A margine dell’evento, lo chef ha voluto esprimere gratitudine alle realtà che hanno contribuito a rendere speciale la serata: Azienda Agricola Patea e Cooperativa Bergamia, per succhi, pasta e prodotti derivati dal bergamotti, Salumificio Borruto di Campo Calabrò, per i salumi del territorio aspromontano, Salumificio Nostrum di Siderno, per la mortadella di maiale nero d’Aspromonte al bergamotto, Salumificio SAP, per i salumi DOP di Calabria, Barone G. R. Macrì, per i vini e i formaggi della Locride, i vini della costa viola Armacia e Costa Viola bianco di casa vinicola criserá e coop Enopolis Costa Viola.

Un lavoro corale che ha trasformato una degustazione in un’esperienza indimenticabile, capace di far vibrare Bruxelles al ritmo dei sapori autentici della Calabria.