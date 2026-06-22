«L’alleanza tra la Regione Calabria e Slow Food rappresenta una scelta lungimirante per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare della nostra regione, in particolare dei prodotti calabresi di nicchia, prodotti identitari, che racchiudono elevati standard qualitativi. Per queste realtà, poter contare su una vetrina autorevole come quella di Slow Food è un fatto molto importante. Come GAL condividiamo pienamente questa visione e collaboriamo già con Slow Food per la creazione di nuovi Presìdi, nell’ottica di costruire una rete tra produttori, istituzioni e associazioni, capace di promuovere modelli di sviluppo sostenibili, che preservino la biodiversità» dichiara il presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì, a conclusione della tre giorni di “Anteprima Terra Madre”, svoltasi a Tropea, un’esperienza che ha consentito al GAL di raccontare la Locride attraverso i suoi prodotti identitari in uno scenario nazionale.

Il GAL Terre Locridee, nello spazio riservato ai tredici GAL della Calabria, nell’ambito degli show cooking dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi, ha promosso le costine di maiale nero d’Aspromonte, interpretate dallo chef Delfino Maruca con arance tardive di Trebisacce e farina di riso di Sibari, e l’oliva grossa di Gerace, inserita nell’Arca del Gusto, a cura di Anna Aloi e Rosanna Garofalo.

Inoltre, il presidente Macrì ha preso parte agli appuntamenti dedicati ai produttori della Slow Wine Coalition, condotti da Alessandro Marra e Salvatore Pace, in cui la viticoltura calabrese si è raccontata come espressione di cultura, comunità e legame con il territorio.

«Eventi come questo dimostrano quanto sia importante fare sistema per dare voce alle eccellenze della Calabria e, nel nostro caso, della Locride, un territorio che custodisce un patrimonio unico di sapori, tradizioni e saperi. Continuare a investire nella promozione delle produzioni di qualità significa sostenere l’economia locale, contrastare lo spopolamento delle aree rurali e creare nuove prospettive per chi sceglie di fare impresa nella propria terra. Un plauso alla Regione Calabria e all’assessore Gianluca Gallo per questo nuovo e significativo progetto promozionale» conclude Macrì.