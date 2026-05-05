L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha in questi giorni completato l’assetto della governance amministrativa con l’insediamento, con un incarico quadriennale, della nuova Segretaria Generale Avv. Giusy Marabello. La nomina è stata proposta dal Presidente Francesco Rizzo ed è stata approvata all’unanimità dal Comitato di Gestione nella seduta del 24 aprile.

L’Avv. Marabello vanta un consolidato percorso professionale come avvocato e giuslavorista e ha già ricoperto incarichi istituzionali di rilievo nella pubblica amministrazione, come quello di Capo di Gabinetto presso l’Assessorato regionale ai Beni culturali. Il suo profilo, caratterizzato da elevata competenza giuridica e amministrativa, è stato individuato come particolarmente coerente con le sfide strategiche che attendono il sistema portuale dello Stretto.

L’insediamento della nuova Segretaria Generale consente così di completare il quadro operativo-gestionale dell’Ente, rafforzando la capacità organizzativa e decisionale dell’Autorità che adesso potrà ancor più rendere efficienti i processi di gestione delle molteplici e complesse attività di competenza, tra cui lo sviluppo infrastrutturale, la promozione dei traffici, la pianificazione e gestione delle pregiate aree demaniali e dei sei porti del sistema.