Giusy Marabello vanta un consolidato percorso professionale come avvocato e giuslavorista e ha già ricoperto incarichi istituzionali di rilievo nella pubblica amministrazione

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha in questi giorni completato l’assetto della governance amministrativa con l’insediamento, con un incarico quadriennale, della nuova Segretaria Generale Avv. Giusy Marabello. La nomina è stata proposta dal Presidente Francesco Rizzo ed è stata approvata all’unanimità dal Comitato di Gestione nella seduta del 24 aprile.

L’Avv. Marabello vanta un consolidato percorso professionale come avvocato e giuslavorista e ha già ricoperto incarichi istituzionali di rilievo nella pubblica amministrazione, come quello di Capo di Gabinetto presso l’Assessorato regionale ai Beni culturali. Il suo profilo, caratterizzato da elevata competenza giuridica e amministrativa, è stato individuato come particolarmente coerente con le sfide strategiche che attendono il sistema portuale dello Stretto.

L’insediamento della nuova Segretaria Generale consente così di completare il quadro operativo-gestionale dell’Ente, rafforzando la capacità organizzativa e decisionale dell’Autorità che adesso potrà ancor più rendere efficienti i processi di gestione delle molteplici e complesse attività di competenza, tra cui lo sviluppo infrastrutturale, la promozione dei traffici, la pianificazione e gestione delle pregiate aree demaniali e dei sei porti del sistema.