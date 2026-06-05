Le Terme di Galatro si preparano ad accogliere ospiti e pazienti per la stagione termale 2026, che si annuncia come una delle più importanti e innovative nella storia dello stabilimento. L’apertura ufficiale è fissata per lunedì 8 giugno.

Lo annuncia l’Amministratore Unico, Mimmo Lione, confermando il forte impegno della struttura verso la salute, il benessere della persona e la valorizzazione del patrimonio termale calabrese.

La stagione 2026 rappresenta una svolta significativa nell’offerta delle Terme di Galatro. Grazie al potenziamento dell’équipe medica e organizzativa, lo stabilimento garantirà la presenza quotidiana di specialisti e personale dedicato, offrendo continuità assistenziale e un servizio ancora più efficiente agli ospiti provenienti da tutta l’Italia e dall’estero.

«Quest’anno vogliamo offrire un’esperienza ancora più completa e qualificata - dichiara l’Amministratore Unico Mimmo Lione – che sottolinea: Abbiamo ascoltato le esigenze dei nostri ospiti e abbiamo investito per migliorare concretamente i servizi, la qualità dell’accoglienza e l’efficacia dei percorsi termali».

Le acque sulfuree di Galatro, ricche di zolfo, bicarbonati e preziosi oligoelementi, sono da tempo riconosciute per i loro benefici nelle patologie delle vie respiratorie, nei disturbi osteoarticolari e nelle funzionalità dell’apparato digerente. Accanto alle cure tradizionali, assume sempre più rilievo il ruolo dei fanghi termali naturali di Galatro, autentico patrimonio terapeutico e cosmetico del territorio.

I fanghi termali di Galatro rappresentano uno degli elementi più preziosi dell’offerta benessere dello stabilimento. Grazie alla particolare composizione minerale e alle proprietà delle acque termali, i trattamenti fangoterapici svolgono un’importante azione antinfiammatoria, rigenerante e rilassante, contribuendo al benessere generale dell’organismo. Il loro valore, però, non si limita all’ambito terapeutico. I fanghi di Galatro sono oggi sempre più apprezzati anche per i benefici estetici e cosmetici: aiutano infatti a purificare la pelle, migliorarne luminosità ed elasticità, favorire il rinnovamento cutaneo e preservare la naturale bellezza del corpo. Un’esperienza che unisce salute, relax e cura della persona in un percorso completo di benessere.

La storia delle Terme di Galatro affonda le proprie radici nei secoli. Già nell’VIII secolo i monaci basiliani, rifugiatisi nell’entroterra aspromontano, scoprirono le sorgenti di Sant’Elia: acque calde e sulfuree capaci di alleviare dolori, facilitare il recupero fisico e restituire energia al corpo. Oggi, quella tradizione continua attraverso un modello moderno di termalismo che integra salute, prevenzione, benessere psicofisico e turismo esperienziale. La stagione 2026 vedrà inoltre l’ulteriore affinamento dei protocolli terapeutici in conformità alle linee guida nazionali delle cure termali.

Tra le principali novità della stagione 2026 vi è anche l’apertura dell’Hotel delle Terme di Galatro, una struttura pensata per offrire agli ospiti un’esperienza completa di soggiorno all’insegna del comfort, del relax e dell’accoglienza.

L’hotel nasce con l’obiettivo di integrare perfettamente i percorsi termali con servizi dedicati al riposo, al benessere e alla scoperta del territorio, contribuendo a rafforzare il ruolo di Galatro come destinazione di turismo della salute e della qualità della vita.

La stagione termale 2026 sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi culturali, convegni scientifici, iniziative artistiche e attività di promozione territoriale che trasformeranno le Terme di Galatro in un autentico punto di riferimento per l’intera Calabria.

Tra gli appuntamenti previsti: incontri sul termalismo e sul benessere naturale, serate dedicate alla musica e alle tradizioni popolari calabresi, percorsi enogastronomici nei borghi dell’entroterra, esperienze naturalistiche e attività dedicate al benessere olistico.

«Vogliamo che chi arriva a Galatro viva non solo un percorso di cura, ma un’esperienza autentica fatta di benessere, cultura, ospitalità e scoperta del territorio» afferma Mimmo Lione.

In un contesto in cui la Calabria guarda con crescente attenzione alla destagionalizzazione turistica, il termalismo rappresenta una risorsa strategica capace di generare sviluppo economico, occupazione e valorizzazione territoriale durante tutto l’anno. Le Terme di Galatro intendono diventare un modello di turismo della salute e del benessere per il Mezzogiorno, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità, valorizzando le eccellenze naturali e culturali dell’entroterra calabrese.

«L’apertura dell’8 giugno non rappresenta soltanto l’inizio di una nuova stagione termale - conclude l’Amministratore Unico Mimmo Lione - ma la conferma di una visione ambiziosa per il futuro di Galatro e della Calabria: un territorio che attraverso salute, accoglienza e bellezza può diventare una destinazione d’eccellenza nel panorama del turismo termale nazionale».