La Cisl Fp esprime soddisfazione per l’emanazione della determina di liquidazione n. 1975 del 10 Giugno inoltrata al settore economico finanziario, con la quale l’Amministrazione ha inteso dare seguito a quanto previsto dal CCI 2022/2024 con il pagamento del salario accessorio entro il mese di giugno ai dipendenti della Metrocity. Con la citata determina, infatti, si provvede a disporre il pagamento delle indennità di servizio, ufficio, procedimento nonché turnazioni, reperibilità, condizioni di lavoro etc.

Ancora da risolvere, invece, la questione riguardante i buoni pasto, non elargiti in favore dei dipendenti da oltre 7 mesi. Tramite l’ufficio preposto, questa Organizzazione Sindacale ha cercato di sollecitare la ditta aggiudicatrice ad inviare con la massima urgenza le Card da distribuire ai dipendenti con l'impegno di trovare meccanismi che consentano l’ approvvigionamento dei buoni pasto con cadenza mensile al Personale. Autentica novità, è, inoltre, rappresentata dall’avvio dell'iter procedurale per l'orario europeo, che consentirà ai dipendenti di scegliere tra l’orario ordinario settimanale distribuito su 5 giorni di cui 2 con rientro per la copertura di 9 ore di servizio e un’orario distribuito sempre su 5 giorni ma ciascuno di questi a copertura di 7 ore e 12 cui aggiungere la pausa pranzo. Tale previsione rappresenta un segnale di modernizzazione per l’istituzione metropolitana, proposto dal Cug di comune accordo con le RSU e le OO.SS territoriali, con la CISL-fp in prima linea.

Ulteriore menzione spetta poi all’iter delle progressioni verticali straordinarie e/o in deroga che sembrerebbe essere ad una fase di stallo: a riguardo questa O.S. chiede l'immediato avvio dei lavori, facendo presente come tale fattispecie rientri nella materia contrattuale e non possa esser in alcun modo ricondotta alla richiesta di sospensione di cui alla nota del Direttore Generale da parte del neo Sindaco Metropolitano. Si coglie, peraltro, l’occasione per porre sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco, pronti a collaborare nell'interesse di tutti i dipendenti della città di Reggio Calabria.