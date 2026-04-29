Una decisione che segna un ritorno a un presidio ritenuto fondamentale per la gestione dei rapporti tra amministrazione e organizzazioni sindacali.

L’Ufficio, già presente ai tempi della Provincia, rappresentava un punto di riferimento stabile per l’esercizio delle prerogative sindacali. In passato affidato alla dottoressa Angela Citrone, svolgeva un ruolo centrale nelle dinamiche relazionali con le OO.SS., partecipando alle delegazioni trattanti e curando gli adempimenti formali a garanzia della trasparenza amministrativa.

Tra le funzioni principali, la corretta verbalizzazione degli incontri, l’archiviazione degli atti e delle deliberazioni delle RSU e, più in generale, il supporto operativo necessario a garantire un confronto strutturato e continuo tra le parti. Un presidio che, anche in caso di criticità, assicurava la presenza di un interlocutore diretto e qualificato.

Dopo la soppressione dell’Ufficio dall’organizzazione dell’Ente, la Cisl Fp aveva più volte sollecitato la sua reintegrazione nella macrostruttura. Una richiesta che oggi trova accoglimento con la nomina della dottoressa Antonella Scordo, categoria D1 con laurea in giurisprudenza, alla guida del servizio.

«Pronti ad assicurare una proficua collaborazione per buone relazioni sindacali», si legge nella nota firmata da Adolfo Romeo, delegato CISL Fp ai rapporti politici e sindacali con la Metrocity.

Il ripristino dell’Ufficio rappresenta, secondo il sindacato, un passo importante verso il rafforzamento del dialogo istituzionale e della trasparenza nei processi decisionali, elementi ritenuti centrali per il buon funzionamento dell’amministrazione e la tutela dei lavoratori.