Coinvolte centinaia di utenze in Calabria, compresi diversi condomini. La società invita gli utenti a regolarizzare la propria posizione ed eventualmente richiedere la rateizzazione.
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Sorical ha avviato l'applicazione delle procedure previste dal REMSI, il regolamento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che disciplina la gestione delle utenze morose nel servizio idrico integrato.
L'attività riguarda centinaia di utenze presenti sul territorio calabrese e coinvolge anche numerosi condomini che, dopo il mancato pagamento delle fatture e l'esaurimento delle procedure di sollecito previste dalla normativa, rischiano la riduzione della fornitura d'acqua o, nei casi consentiti, la sospensione del servizio.
La società precisa che l'applicazione delle procedure rappresenta un obbligo regolatorio finalizzato a garantire l'equità del sistema e la sostenibilità economica del servizio idrico, tutelando al contempo gli utenti che pagano regolarmente le bollette.
Prima di procedere a eventuali limitazioni della fornitura, Sorical assicura di avere attivato tutte le comunicazioni previste dalla normativa, offrendo agli utenti interessati la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria e di accedere agli strumenti di rateizzazione previsti.
Per questo motivo la società invita i cittadini interessati a verificare tempestivamente la propria situazione amministrativa e a rivolgersi agli sportelli e ai canali di assistenza aziendali per individuare possibili soluzioni ed evitare l'applicazione delle misure previste dal REMSI.
«L'obiettivo – evidenzia Sorical – è coniugare il diritto all'accesso all'acqua con il rispetto delle regole necessarie a garantire continuità e qualità del servizio per l'intera collettività».