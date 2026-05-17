Federimpreseuropa esprime il proprio convinto apprezzamento per il percorso di crescita e valorizzazione dell’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, infrastruttura strategica destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nello sviluppo economico, produttivo e turistico dell’intera area dello Stretto. Il potenziamento dello scalo aeroportuale rappresenta oggi una leva fondamentale non solo per la città metropolitana di Reggio Calabria, ma anche per la provincia di Messina e per tutto il sistema territoriale integrato Calabria–Sicilia, rafforzando i collegamenti, la mobilità delle persone e le opportunità per imprese, lavoratori e giovani. Federimpreseuropa sottolinea come la crescita dell’aeroporto costituisca un elemento decisivo per attrarre investimenti, incentivare il turismo, sostenere il commercio e favorire nuove prospettive occupazionali, contribuendo alla costruzione di un’area dello Stretto sempre più competitiva nel panorama nazionale e mediterraneo.

L’associazione rivolge inoltre un sentito ringraziamento alle istituzioni regionali e nazionali che hanno contribuito con impegno e determinazione al raggiungimento di questo importante risultato, con particolare riferimento al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e all’On. Francesco Cannizzaro, per l’azione istituzionale portata avanti nel concretizzare e accelerare il percorso di realizzazione e rilancio di una infrastruttura strategica per il territorio. In rappresentanza di Federimpreseuropa, al fianco delle istituzioni presenti all’inaugurazione, hanno preso parte all’evento i Vice Presidenti Nazionali Antonio Luppino e Domenico Funari, a testimonianza della vicinanza e dell’attenzione dell’associazione verso le grandi opere strategiche per il Mezzogiorno.

«La valorizzazione dell’aeroporto di Reggio Calabria rappresenta una scelta strategica di grande visione istituzionale – dichiara la Presidente Nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari – perché rafforza il ruolo dello Stretto quale piattaforma naturale di collegamento tra Calabria e Sicilia. Reggio e Messina devono essere considerate parte di un unico sistema territoriale e infrastrutturale capace di generare sviluppo, crescita economica e nuove opportunità per il tessuto produttivo locale».

«Il rilancio dello scalo aeroportuale – afferma Antonio Luppino, Vice Presidente Nazionale di Federimpreseuropa con delega alle Attività Produttive e allo Sviluppo d’Impresa – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo imprenditoriale. Un aeroporto moderno ed efficiente significa maggiore competitività per le aziende, migliori connessioni per gli operatori economici e una maggiore capacità di attrarre investimenti nazionali e internazionali».

«L’aeroporto deve diventare anche un motore di crescita sociale e occupazionale per le nuove generazioni – dichiara Domenico Funari, Vice Presidente Nazionale con delega alle Politiche Giovanili – creando occasioni di lavoro, formazione e mobilità per tanti giovani del territorio che oggi chiedono opportunità concrete senza essere costretti a lasciare il Sud». Federimpreseuropa auspica che il percorso di sviluppo intrapreso continui attraverso una programmazione stabile, condivisa e lungimirante, capace di consolidare il “Tito Minniti” quale infrastruttura strategica per il futuro dell’area metropolitana dello Stretto e dell’intero Mezzogiorno.