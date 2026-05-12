Si è riunito oggi il nuovo Consiglio di amministrazione della Stretto di Messina presieduto da Maurizio Basile. Alla seduta ha preso parte anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ribadito il sostegno del Governo alla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

«Prosegue senza sosta il lavoro del ministero delle Infrastrutture, delle autorità coinvolte e della società per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina – ha dichiarato Salvini –. Al nuovo Cda della Stretto di Messina ho voluto confermare l’impegno e il sostegno del Governo». Il ministro ha inoltre ricordato la recente conversione in legge del Decreto “Commissari”, approvata dal Parlamento pochi giorni fa, sottolineando come il provvedimento abbia definito «una procedura dettagliata, impegnativa e trasparente» per completare l’iter autorizzativo dell’opera.

Nel corso della riunione, il Consiglio di amministrazione ha approvato l’assetto dei poteri societari, confermando all’amministratore delegato Pietro Ciucci tutti i poteri necessari alla gestione ordinaria e straordinaria della società.

Proprio Ciucci ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto e il cronoprogramma previsto per l’opera: «Considerate le procedure previste dal Decreto legge “Commissari” e le attività già svolte, riteniamo che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026, consentendo così l’avvio della fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno».

Secondo quanto spiegato dall’amministratore delegato, il cronoprogramma dei lavori prevede una durata complessiva di sette anni e mezzo, con conclusione prevista tra il 2033 e il 2034. Il primo anno di esercizio del Ponte sullo Stretto sarebbe quindi il 2034.

Il nuovo Consiglio di amministrazione della società resterà in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. Oltre al presidente Maurizio Basile e all’amministratore delegato Pietro Ciucci, fanno parte del Cda Eleonora Maria Mariani, Ida Angela Loredana Nicotra e Marco Stasi.

Rinnovato anche il Collegio sindacale, presieduto da Gianpaolo Davide Rossetti e composto dai sindaci Barbara Branca e Vittorio Zupo, con Giuseppe Mongiello e Valeria Giancola nel ruolo di sindaci supplenti.