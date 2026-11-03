Dalle criticità che incidono quotidianamente sull’attività delle imprese alle iniziative per valorizzare il commercio e rafforzare l’attrattività della città. È stato un confronto ampio e concreto quello sviluppato nel Direttivo allargato di Confcommercio Reggio Calabria, svoltosi lunedì presso la sede dell’Associazione con la partecipazione dell’assessore comunale alle Attività produttive Filomena Iatì, invitata per un incontro operativo sulle principali priorità del commercio cittadino. Ad accoglierla il presidente Lorenzo Labate, il direttore Fabio Giubilo, i componenti del Direttivo e i referenti delle diverse aree territoriali di Confcommercio.

L’assessore ha illustrato gli indirizzi dell’Amministrazione e alcune delle azioni già avviate, confrontandosi sulle questioni poste da Confcommercio e manifestando disponibilità ad approfondire possibili soluzioni. Un confronto valutato positivamente dall’Associazione, che ha apprezzato l’attenzione alle problematiche rappresentate e sottolineato l’importanza di dare continuità al dialogo, traducendolo sempre più in interventi concreti.

Tra le priorità affrontate, il decoro urbano, l’accessibilità e la funzionalità delle aree commerciali, la gestione dei rifiuti: questioni che incidono direttamente sulla competitività delle imprese e sulla qualità della vita cittadina. Particolare attenzione è stata dedicata alle criticità segnalate dai referenti territoriali su corso Garibaldi, soprattutto nel tratto a sud del Duomo, viale Aldo Moro e Pellaro. Confcommercio ha ribadito la necessità di risposte calibrate sulle diverse realtà urbane, nella convinzione che il rilancio commerciale debba coinvolgere l’intera città, dal centro ai quartieri.

Accanto alle problematiche, Confcommercio ha portato al tavolo il proprio contributo progettuale, confermando una visione del ruolo associativo che affianca alla tutela delle imprese la capacità di promuovere iniziative e costruire opportunità per il territorio.

In questa prospettiva è stato presentato all’assessore «Natale ViaxVia», il progetto promosso da Confcommercio fin dal 2021, che anche per le prossime festività punta a valorizzare le strade commerciali attraverso iniziative diffuse, il coinvolgimento diretto degli esercenti e la previsione di contributi a fondo perduto a sostegno della loro partecipazione.

Illustrati anche i risultati dell’attività svolta da Confcommercio attraverso l’Info Point turistico di viale Zerbi, esperienza che testimonia il contributo concreto dell’Associazione all’accoglienza turistica e alla valorizzazione del territorio. Evidenziata su questo punto l'opportunità di approfondire con l'Amministrazione le prospettive future del servizio, anche alla luce dei risultati conseguiti.

Presentata inoltre «Viviamo la città. La giornata delle chiavi», la mobilitazione nazionale promossa da Confcommercio per il prossimo 16 novembre contro la desertificazione commerciale e per la tutela del commercio di vicinato. Un appuntamento che l’Associazione intende condividere con l’Amministrazione, per richiamare l’attenzione sul valore economico e sociale delle attività di prossimità e sulla responsabilità comune di preservare la vitalità delle strade commerciali.

Il confronto con l’assessore Iatì si inserisce nel percorso avviato da Confcommercio con il Libro Bianco 2026, attraverso un dialogo con le istituzioni cittadine che punta a superare la logica degli incontri episodici e costruire un’interlocuzione stabile, capace di individuare priorità condivise, tradurre le proposte in interventi concreti e verificarne i risultati.

«Ringraziamo l’assessore Iatì per la presenza e per la qualità del confronto – dichiara il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate –. Abbiamo apprezzato la disponibilità all’ascolto e l’attenzione alle problematiche delle imprese. Riconosciamo all’Amministrazione un dinamismo positivo, che può trovare nella collaborazione con il mondo produttivo un ulteriore elemento di forza. Per noi il confronto istituzionale è fondamentale e deve sempre più tradursi in miglioramenti concreti per chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a tenere viva la città. Le imprese vogliono essere protagoniste del rilancio e Confcommercio intende fare pienamente la propria parte, mettendo a disposizione idee, competenze e progetti. Crediamo in un impegno condiviso tra istituzioni e imprese, ciascuna nel proprio ruolo, per costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo per Reggio Calabria».