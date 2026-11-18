Torna per la sesta edizione «Natale ViaxVia», l'iniziativa promossa da Confcommercio Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per sostenere e accompagnare l'impegno degli imprenditori nel rendere più belle, accoglienti e vitali le vie e le piazze della città e dell'intero territorio provinciale durante le festività natalizie.

Un progetto che, nel corso degli anni, ha consolidato una precisa visione del ruolo del commercio, andando oltre gli addobbi e le luminarie: non soltanto attività economica, ma presenza attiva nella vita delle comunità, presidio di socialità e componente essenziale dell'identità e della qualità urbana.

«Una città vive attraverso le persone che la abitano, le relazioni che si costruiscono e le attività che ogni giorno ne animano le strade – sottolinea Fabio Giubilo, direttore di Confcommercio Reggio Calabria –. Il commercio è parte di questo patrimonio collettivo e gli imprenditori, con il loro lavoro e la loro presenza quotidiana, contribuiscono a custodirlo. Natale ViaxVia nasce da questa consapevolezza: dalla volontà di prendersi cura dei luoghi che condividiamo, di sentirli propri e di assumersi, insieme, una responsabilità verso la comunità. Il valore più importante non è soltanto ciò che si realizza, ma il percorso di partecipazione che rende possibile realizzarlo. Perché una città più bella e accogliente si costruisce attraverso la responsabilità condivisa di chi sceglie di contribuire al suo futuro».

Per dare concretezza a questa visione, Confcommercio rinnova anche per il 2026 il proprio impegno di promozione, coordinamento e sostegno, mettendo a disposizione un fondo straordinario per accompagnare le iniziative promosse dai commercianti associati. Il contributo potrà coprire fino al 50% dei costi, per un massimo di 2.000 euro a progetto. L'iniziativa intende favorire esperienze di collaborazione tra imprese, capaci di coinvolgere le diverse realtà commerciali della provincia e di valorizzare, in sinergia con le amministrazioni locali, luoghi e spazi della vita cittadina. Un impegno che conferma il ruolo attivo degli operatori economici nella cura del territorio e nella costruzione di contesti urbani più attrattivi e vivibili.

Le proposte dovranno nascere dalla collaborazione tra più commercianti, operanti nella stessa via o piazza o in aree commerciali contigue, e prevedere interventi condivisi di addobbo, decoro e animazione natalizia. Le domande, corredate dall'idea progettuale e dal relativo preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 27 novembre 2026 presso la sede di Confcommercio Reggio Calabria, in via Zecca 7, secondo le modalità previste dall'avviso.